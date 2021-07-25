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她畢業只找到低薪工作！網見「科系」超困惑：機會很多了

▲有一位女網友發現以自身「大學專業」來尋找工作，卻都只有3萬以下的薪水，令她相當無助，完整遭遇曝光也立刻引發網友討論。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有一位女網友發現以自身「大學專業」來尋找工作，卻都只有3萬以下的薪水，令她相當無助，完整遭遇曝光也立刻引發網友討論。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 17:45:48

多數人努力打拼爭取高薪，就是為了擁有更好的生活品質。不過就有一位女網友發現以自身「大學專業」來尋找工作，卻都只有3萬以下的薪水，令她相當無助，完整遭遇曝光也立刻引發網友討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「從財金系畢業後，到人力銀行找工作，發現大部分薪水都坐落在2至3萬，再加上很多財務相關都要有工作經驗。目前是做文書然後一邊讀書準備考國考，但做到後面還是很厭世跟無助，覺得自己很爛什麼才能都沒有，請問還有什麼辦法可以翻身嗎？」

▲從財經系畢業後，發現職缺都相當低薪，原PO也選擇暫時從事文書工作，一邊準備考試。（圖／翻攝Dcard）
▲從財金系畢業後，發現職缺都相當低薪，原PO也選擇暫時從事文書工作，一邊準備考試。（圖／翻攝Dcard）
不少網友聽聞遭遇後，紛紛疑惑「財金系大部分都是走金融吧，想走會計最好要有事務所經驗，才能拿到好一點的薪資」、「財金主要是走銀行、保險、證券，甚至總務、行政之類的都可以阿，真的要做會計建議先去事務所，財金系出路明明就不少」、「銀行、證券、採購、總務、電商、行政⋯很多都可以投，要賺大錢可能就業務性質」。

另外也有人給予實際建議，「來考公股銀行 熬個8年就年薪百萬了」、「目前疫情想找工作實屬不易，真的沒出路就國考公職吧」、「如果你想要穩定生活，那考公務員也會是較好的選擇」。（編輯：潘毅）

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