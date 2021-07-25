外送到18億豪宅！網笑：小費轉6千嗎　餐點明細同行看傻

台北市蛋黃區的豪宅總讓不少民眾路過多看幾眼，其中外型獨特有著螺旋式設計外觀的「陶朱隱園」不但要價不斐，一戶傳出成交價高達新台幣18億元，更被《CNN》評選為「全球9大城市新地標」，近日就有名外送哥分享日前接獲一張派遣送餐到「陶朱隱園」的訂單，經歷曝光後也吸引不少網友留言敲碗，甚至還有同行加碼分享了訂單明細，

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一名外送哥在臉書《UberEats/FoodPanda外送員討論區》曬出一張「陶朱隱園」的照片仰視圖，原來正是因為系統派發到送餐至此處，他才拍下照片留念更興奮表示「今天送到台灣最貴的社區！」。

▲原PO興奮表示自己送到「全台最貴的社區」。（圖／翻攝自臉書《UberEats/FoodPanda外送員討論區》）

照片在社團內也掀起不少討論，有網友好奇提問「想知道小費拿了多少」、「直接騎進電梯嗎」、「小費就轉個6000吧」、「都是富豪了，應該給很多（小費）喔」、「小費直接賺6千了吧」，但也有同行表示「還沒人入住吧，可能保全或裝潢師傅（訂餐）的」、「我也送過～無感」。

此外，留言串中有另名外送員也貼出自己曾送餐至該社區的明細，上頭僅註記點了手搖飲，一共261元，備註則寫著「陶朱隱園，大門口，有警衛，請打電話」，這就讓不少同行好奇點餐的究竟是誰，而原PO也在下方留言解釋自己收到的餐點的確是保全所叫外送，並沒有幸運接到住戶點餐，自然也沒有眾人期待的高額小費了。

▲有其他外送員曬出餐點明細，解釋送進社區時要先通知警衛。（圖／翻攝自臉書《UberEats/FoodPanda外送員討論區》）

事實上，據了解在2018年完工的陶朱隱園外傳單價600萬到800萬元，或是一戶18億元，就連PTT知名的「土豪哥金庸」也分享過看陶朱隱園的經歷，可惜因家人風水因素與住慣別墅最後才沒有下手。（編輯：楊智傑）