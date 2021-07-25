老公每個月只給3千！人妻「育兒經驗」曝 網嘆：太偉大
夫妻結婚後的生活是否能和諧，需要雙方共同的付出。不過就有位人妻無奈表示，小孩出生後的三年內，老公每個月只給她3千元，完整的「育兒經驗」曝光，更讓不少網友只能搖頭嘆氣。
編輯中心/綜合報導
2021-07-25 20:43:16
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上發文提到，「我跟老公婚前、婚後都以AA制模式相處，因為消費習慣不同，這樣彼此也讓沒負擔。不過有了小孩後，我全職帶了小孩三年，老公每個月給我3千，要我自己要想辦法包山包海」。
誇張的還不只這，原PO繼續盤點老公的神奇事蹟「真的覺得他很小氣，懷孕生產的開銷幾乎我買單，還說有領補助，從來沒特別買過像樣東西給我和小孩吃，更傻眼的是，我們出去玩他只付他和小孩的交通和門票。雖然他自己很節省，但我覺得這已經算寒酸的地步了吧？現在居家上班時，特地提醒我冷氣開26度比較省電。只能說貧賤夫妻百事哀」。
完整遭遇曝光也立刻引發網友譁然「這樣還不如一個人過」、「每個月3000帶孩子能撐三年好強」、「建議妳，一定要經濟獨立⋯我是過來人，我的夢醒了一大半」「婚後AA制，還連妳的肚子都不顧的人，能繼續生活到現在，妳真的是聖人，受我一拜」、「婚後有小孩還AA制...這男的根本鐵公雞」、「寄予無限同情，為了孩子撐住的妳真的偉大」。（編輯：潘毅）