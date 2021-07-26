發票連5期都中獎！幸運兒爽曬戰績　網驚喜：真的機率高

110年最新一期5、6月份統一發票兌獎號碼在今（25）日出爐，不少民眾也拿起手邊累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。然而有網友利用雲端發票載具的功能對完後，發現自己連續五期對發票都沒槓龜，也就是他已經連續10個月都有中獎，超狂戰績曬出後掀起網友熱議，更有人一看便發現其中玄機直呼「真的中獎率比較高！」。

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這名幸運的網友在今日統一發票中獎號碼出爐後，打算利用雲端載具的對獎功能一次對完所有發票，沒想到卻發現這一期幸運中了專屬獎和六獎一共700元的獎金，更讓他意外的是，這已經是他「連續第5期」對發票都有中獎了，這樣的超幸運經歷也被他分享到PTT上，同時驚訝表示「小弟我…連續5期10個月中獎，我的一生從來沒有這樣過！」。

為了證明他也曬出自己從去（109）年9、10月份以來的

發票紀錄

，並計算這10個月來自己累積了總共857張發票，消費金額則共有10萬2千多元，而其中原PO每一期都至少中了兩張以上的發票，109年11、12月幸運中了2張五獎，開心抱走總共2200元的獎金，今年1、2月更中了4000元價值的四獎，不過他也補充這段日子恰好是自己做生意失敗的時刻，也是人生最黯淡的一年，這也讓他幽默自嘲「這是神在憐憫我的處境嗎？」。

▲統一發票的獎項是根據當年獎金預算與兌領情況調整，財政部會依情況增開獎項。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

▲該期原PO連續中了兩張1千元的五獎。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

▲今年初更是運氣爆棚，中了4000元的四獎。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

▲除了增開六獎外，也有雲端載具的五百元獎項。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

▲這期也中了700元創下連續五期中獎的紀錄。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

超強的中獎經歷分享到八卦板上也掀起不少鄉民接連稱羨，許多網友紛紛羨慕表示「天選之人」、「中過1000！最近3期都沒中獎過」、「太扯啦！我應該2年沒中過了吧」、「太誇張了吧！我過去一整年都槓龜」、「恭喜！祝福否極泰來」，但也有網友發現使用發票載具後，雲端專屬獎的中獎機率較高，「用電子後真的中獎率比較高」、「我也連續中好幾期，幾乎都是雲端發票加開的500開心」。

事實上，財政部為了提供民眾使用雲端發票的意願，早在2013年7月1日起就加開了「無實體電子發票專屬獎」，民眾在消費時，選擇不印出發票，透過各種載具存在雲端，除一般獎項外，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於發票中獎機會多一次。2019年9-10月期起還增開40萬組的500元專屬獎，雲端發票總獎金提高至2億4500萬元，整體發票中獎機率從千分之5提高到千分之7，扣除一般發票獎項外，雲端發票中獎機率也提升至千分之2。（編輯：楊智傑）