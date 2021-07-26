NOW早報／一塊「奧運金牌」值多少？台灣行情只輸這2國家

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綜合外媒及本國媒體指出，日本金牌獎金則是500萬日幣（約127萬台幣），棒球、游泳和高球等多個單項協會則有加碼獎金，但金牌總獎金皆落在1000萬日幣左右，歐美各國則較重視「金牌養成」，奪牌獎金並不高。
獎牌大國美國的金牌獎金僅3.75萬美元（約105萬台幣），而全球以新加坡金牌獎金最高，為100萬美元（約新台幣2800萬元），印尼則有74.6萬美元（約新台幣2088萬元），再來就是台灣的2000萬元，若以「加碼項目奪金的3000萬元就是全球之冠」，至於奧運金牌並不是純金打造，含金量大約僅佔整塊獎牌的1.2％，大部分的金屬材質為銀，約佔92％，因此一面奧運金牌的實際價值約為500美元。
今日天氣／受西南風影響！全台天氣炎熱 西南部迎風面有強降雨
中央氣象局表示，今（26）日西南風影響，北部、東半部多雲到晴、高溫炎熱，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地天氣炎熱，高溫約34至37度，其中北部地區、宜蘭及金門有局部有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及台東地區有局部38度以上高溫發生，請注意防曬，多補充水分。
同意開放疫苗混打 陳時中：第1、3類接種AZ可混打mRNA
針對疫苗未來是否能夠混打，一直都是近期社會最關注的議題之一。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（25）表示，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論後，ACIP建議未來開放各廠牌疫苗混打。
陳時中說，ACIP認同未來可以開放混打，但目前僅建議第一類、第三類且施打第一劑AZ疫苗間隔8週以上者，可以開放第二劑交替施打mRNA疫苗；但指揮中心依據實際情況，認為要將間隔拉長至10周以上；混打在國際相關資料都有很多辯論，最後大家共識是認為這樣是可行的，不過這僅是給指揮中心建議，指揮中心也會考量實際情況，並不是即日起就開始實施計畫。
陳時中強調，目前還沒有開始要全面混打，至於什麼時候要正式開始，還要進行相關盤點，畢竟開放混打之後，對疫苗計算等等都是個考驗，且目前預約平台也是沒有這種選項，必須要做最完整的規劃。
奧運／代表台灣20年退休！盧彥勳：沒有遺憾了
我國網球一哥盧彥勳，昨天在東京奧運結束最後一場職業生涯國際賽，他收到不少球迷熱烈支持，也收到總統蔡英文、賴清德副總統發文鼓勵，盧彥勳卸下20年的職業球員身分，也發文說：「沒有遺憾了！」
盧彥勳表示，代表台灣打東京奧運，做為職業生涯的最後一場賽事，對我來說是非常有意義且光榮的事情。回顧二十年的職業生涯，一切都還歷歷在目，一眨眼就結束了。但能披著台灣的戰袍，在東京奧運結束後退休，沒有遺憾了。感謝這一路走來支持我的朋友、長輩和家人，也希望接下來有機會，能貢獻自己的經驗，為台灣再培養更多的網球人才。最後也預祝中華隊，在本次的東京奧運中，有亮眼的表現！中華隊加油！台灣加油！
奧運／捷報！羅嘉翎踢落尼日 19歲「跆拳甜心」勇奪銅牌
2020東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌戰，台灣女將羅嘉翎出戰29歲尼日好手Ben Yessouf，結果羅嘉翎以10:6擊敗對手，順利奪下我國第二面奧運獎牌，第一面銅牌。19歲女將羅嘉翎第一次參加奧運會就表現亮眼，一路扳倒韓國女將李雅凜，還有韓裔加拿大好手Skylar M.-Y. Park，一路挺進4強。
沒想到她在4強賽一路被壓著打，三輪打完以23分差輸給美國好手Anastasija Zolotic，不過她在銅牌戰一開始就得分，羅嘉翎先正拳拿下分數，再一個旋踢，一口氣拿下3分。第二回合羅嘉翎也很穩定，面對這位非洲錦標賽金牌，還是保持領先，不過第三輪Ben Yessouf開始積極進攻，連續旋踢拿下4分，羅嘉翎連續2個上段攻擊成功，最後順利奪下銅牌。
郭采潔逃離台灣原因曝光 沾羅志祥腥聞「臭一輩子」
郭采潔搬離台灣長居北京，陸媒《人物》以一篇「郭采潔 逃離」為題的文章，披露郭采潔出走台灣的種種原因，其中最大的導火線是10年前捲入羅志祥「腥」聞，讓郭采潔對台灣演藝圈心灰意冷：「我從小生長的這片土地帶給我的，為什麼是一個像黑洞和深淵一樣的環境？」
郭采潔提到10年前一個網路事件發酵，讓她背負莫須有的標籤，當時她是新人，那個謠言又很荒謬，所以沒有採取法律作為，大家當作一個腥羶色的新聞，茶餘飯後也就過了，事後她很後悔沒保護好自己，「這種事情好像對男生也就這麼回事，但是落在女生身上，這個污名妳一旦沾上了，就感覺妳要臭一輩子。」
讓郭采潔徹底爆發的原因是，周揚青去年情變羅志祥，在網路上自爆分手後馬上去檢查性病，這段插曲讓郭采潔再次捲入羅志祥的感情蜘蛛網之中，當時郭采潔就在微博強硬發聲：「無中生有，造謠杜撰，邪惡誹謗，十年笑話，準備開告。」顯然不願再忍氣吞聲。（編輯：張嘉哲）
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