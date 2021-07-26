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烤吐司抹什麼醬最對味？老饕曝「超另類搭配」：完美組合

▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「『烤吐司』要沾什麼『醬』最對味？」釣出老饕分享「超另類搭配」，直呼是「完美組合」。（圖／取自Pixabay）
▲近日有網友好奇在PTT詢問大家「『烤吐司』要沾什麼『醬』最對味？」釣出老饕分享「超另類搭配」，直呼是「完美組合」。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 06:54:01

早餐是一天的活力來源，可以吃得簡單但絕不能輕忽，而「烤吐司」口味多元、變化豐富，是許多人早餐的首選之一。近日就有一名網友好奇在PTT詢問大家「『烤吐司』要沾什麼『醬』最對味？」釣出老饕分享「超另類搭配」，直呼是「完美組合」。

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原PO在PTT女孩板發文表示，今（26）天周一要上班了啦！相信很多人的早餐會吃「烤吐司」，簡單又方便，他並好奇詢問「那大家平時都沾什麼『醬』吃阿？我相信一定有種醬最對自己的胃口吧！」同時透露自己以前最愛巧克力醬，但是現在只愛加香蒜醬，又香又好吃！

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「『烤吐司』要沾什麼『醬』最對味？」釣出老饕分享「超另類搭配」，直呼是「完美組合」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友好奇在PTT詢問大家「『烤吐司』要沾什麼『醬』最對味？」釣出老饕分享「超另類搭配」，直呼是「完美組合」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友紛紛留言「夾一片起司就好」、「顆粒花生醬加草莓果醬」、「唯一花生醬」、「先奶油第二層巧克力，厚片吐司」、「草莓醬+起司片」、「只吃草莓」、「無糖顆粒花生醬！」「花生，有顆粒的那種，有夠好吃！」「兩層巧克力醬」、「塗個食品材料行買的無鹽奶油就很好吃了」、「煉乳啊！」

另還有專業吃貨傳授特別吃法，直指「vegemite（維吉麥，澳洲一種深色的食物沾醬）+奶油，完美組合」、「起司蛋加蜂蜜」。事實上，vegemite是一種澳洲食物醬，顏色為深棕色，味道偏鹹，並帶有些微苦味，一般用於塗抹三明治、烤吐司、烤麵包和蘇打餅上食用。（編輯：許苡晴）

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