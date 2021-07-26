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台灣最有名的運動員是？全場狂指「這位」：連阿嬤都知道

▲有網友在PTT提問「台灣最有名的運動員是誰？」結果全場紛紛狂指「王建民」，直呼「連阿嬤都知道！」（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友在PTT提問「台灣最有名的運動員是誰？」結果全場紛紛狂指「王建民」，直呼「連阿嬤都知道！」（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 07:34:00

東京奧運已於23日登場，我國選手楊勇緯率先奪下柔道銀牌，緊接著跆拳道甜心羅嘉翎也贏得一面銅牌，成為台灣之光。而近日有網友就在PTT提問「台灣最有名的運動員是誰？」結果全場紛紛狂指「這位」，直呼「連阿嬤都知道！」

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原PO在PTT八卦板以「台灣最有名的運動員是誰？」發文，他詢問大家「覺得台灣最有名的運動員是誰呢？就是人人應該都知道他（她）的名字，有這樣的人嗎？有沒有八卦呢？」

▲一名網友在PTT提問「台灣最有名的運動員是誰？」結果全場紛紛狂指「這位」，直呼「連阿嬤都知道！」（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT提問「台灣最有名的運動員是誰？」結果全場紛紛狂指「這位」，直呼「連阿嬤都知道！」（圖／翻攝自PTT）
問題一出，隨即掀起熱論，許多網友一致秒選曾效力於美國職棒大聯盟的當紅炸子雞「王建民」，「這還用問？當然是王建民」、「當年連早餐店阿姨都會背洋基打線，王建民最紅阿」、「除了王建民，沒有第二個！」「有史以來最多人認識肯定是王建民，能在大聯盟拿19勝真的神！」「絕對是王建民！大人小孩都知道」、「很多民眾都記得王建民時期洋基隊的打線，一堆台灣之友」、「王建民，全國守電視看洋基，連阿嬤都知道！」「王建民啊！當初都會剪報紙護貝」、「王建民，不唬爛，當年整條街都半夜起來看球賽，每次三振都能聽到大叫聲。」

另也有人直指「朱木炎吧，有一陣子很紅」、「應該是紀政，課本都有她」、「紀政，漢聲小百科有她」、「戴資穎吧！全世界都認識吧」、「全球就林書豪跟王建民啊」、「曹錦輝！」「謝淑薇」、「我會給楊傳廣，台灣第一名奧運獎牌」；此外，還有網友認為「要看國度與運動風氣吧！在東南亞，戴（資穎）比王（建民）有名，但若在歐美，王建民和曾雅妮真的贏戴資穎。」（編輯：許苡晴）

▲轉戰獨立聯盟的王建民，首度先發拿到勝投。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲許多網友一致認為，王建民是台灣最紅的運動員。（圖／美聯社資料照／達志影像）
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