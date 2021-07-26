楊勇緯奪銀牌！他問「朱木炎當年很強？」 影片翻出全愣
中華隊柔道選手楊勇緯日前首度前往奧運殿堂，就摘下男子60公斤級銀牌，為國爭光，又因帥氣又亮眼的外型，讓台日的網友全部陷入瘋狂，一舉獲得「柔道男神」的封號。而這也讓不少網友回憶起2004年在雅典奧運拿下金牌的戰神朱木炎、陳詩欣，詢問當年兩人到底有多強，引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 06:47:42｜2021-07-26 06:47:47
楊勇緯在奪得銀牌之後，獲得高度關注，IG粉絲目前已經從三萬多人漲到突破18萬，被稱為有實力顏值又高的柔道男神，在近幾日網路話題熱度非常高，而就有網友在PTT回憶起朱木炎以及陳詩欣雙戰神，表示「如果楊勇緯拿銀牌被封神，那朱木炎跟陳詩欣，當年為台灣贏得兩面金牌，然後台灣開始一陣跆拳道風，想請問一下，朱木炎當初有多屌啊？」
貼文一出，資深網友紛紛回應「旋風式踢腿啊，猛到炸裂」、「當初被他踢到規則還改了....」、「踢到奧運直接改跆拳道的規則，你說他有多屌」、「你去YT找看看他當年冠軍影片，真的扯」、「印象中6:1完封吧，金牌實至名歸」、「他拿金牌那場真的屌，從頭到尾把對手壓著打」、「強到別人為了他只能改規則的男人」、「陳詩欣故事也很勵志啊，那時候看到哭」、「強到我小時候也被送去學跆拳道」、「那時候台灣真的有一波跆拳道風」、「去找一下朱木炎那場影片，看得一愣一愣的＝＝」。
事實上，朱木炎2004年代表台灣參加雅典奧運，男子組第一量級（58公斤級）比賽，一路過關斬將，最終在決賽以6:1擊敗墨西哥隊選手；在跆拳道女將陳詩欣先拿下奧運首面金牌後，朱木炎憑藉「旋風式連環快踢」又再為台灣踢下一塊金牌，因而在國際體壇被封為「無敵鐵金剛」的封號，後來朱木炎在2008年北京奧運獲得銅牌後，就在賽後宣布退休，與陳詩欣都是體壇重要的傳奇人物。（編輯：張嘉哲）