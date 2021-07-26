印度神童2度點名台灣！命理師推翻預言 疫情這時可控制
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次拍攝影片預言國際情勢，也有數次準確預言部分國家出現的疫情趨勢，因此備受討論，而在日前他2次提到台灣，給予台灣一些防疫措施上的建議，19日也表示全球將面臨「第三波疫情」，並透露四個不同的關鍵時機點，不過，命理專家小孟老師對於阿南德的預言抱持不同看法。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 07:05:14
阿南德表示，他認為在2021下半年經濟會有復甦的趨勢，並點名4個重要的時間點，分別為2021年6月20日，經濟會在2021下半年漸漸復甦；2021年11月21日，木星離開魔羯座，前往水瓶座，開始會有更好的生活品質；2022年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再有危險的事情發生，但會再度好轉；2023年4月，發生「大重整」，全球經濟再度重整並大幅成長。
對此一說，小孟老師日前上節目《新聞挖挖哇》表示，自己同樣也是做星相的，依照我的看法，2022年4月是難得一見的大好星相，因為金星、火星、木星、海王星都在雙魚座，而且全部都為順行，「反而今年下半年，有7顆行星逆行，所以下半年會很不好，但是到了明年2月過後，就會開始一路都很好，疫情可以控制。」
小孟老師提到，明年開始走水，因為雙魚座都是走海、水，「所以明年幾乎都是屬於水災，或者是有淹水，民眾需特別注意」顯見小孟老師與阿南德的預測兩者時間軸不太相同，未來全球疫情會如何發展，還是有待觀察。（編輯：張嘉哲）
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