印度神童2度點名台灣！命理師推翻預言　疫情這時可控制

我是廣告 請繼續往下閱讀

2021下半年經濟會有復甦的趨勢

2022年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再有危險的事情發生

▲命理師小孟老師持不同看法，認為明年四月星相大好。（圖/新聞挖挖哇YT）

2022年4月是難得一見的大好星相

反而今年下半年，有7顆行星逆行，所以下半年會很不好，但是到了明年2月過後，就會開始一路都很好