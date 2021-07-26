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楊勇緯奪銀牌！東奧推特「1舉動」眾傻眼　日本人出手了

▲中華隊柔道好手楊勇緯拿下銀牌，為台灣奧運柔道隊史首面獎牌。（圖／體育署提供）
▲中華隊柔道好手楊勇緯拿下銀牌，為台灣奧運柔道隊史首面獎牌。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 07:45:22

中華隊柔道選手楊勇緯日前首度前往奧運殿堂，就摘下男子60公斤級銀牌，為國爭光，又因帥氣又亮眼的外型，讓台日的網友全部陷入瘋狂，一舉獲得「柔道男神」的封號。不過事後，東京奧運的推特官方帳號公布名次時，每個選手的名字後方都有國旗，唯獨楊勇緯的沒有，讓不少台灣網友相當傻眼，紛紛湧入留言區刷整排國旗。

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在24日比賽結束之後，東京奧運官方推特貼文公布男子柔道60公斤級的成績，結果包括金牌的日本選手高藤直壽、銅牌伊爾多斯·斯梅托夫（Yeldos Smetov）以及第四名的姆凱德澤（Luka Mkheidze）名字後方都有國家代表國旗，但唯獨楊勇緯的名字後方空蕩蕩，連中華台北的會旗都沒有。

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▲東奧官方公佈柔道60公斤級的成績，結果我國選手楊勇緯名字後空蕩蕩，引發討論。（圖/東奧官方推特）
貼文曝光後，引發不少台灣網友關注，紛紛衝到留言區狂刷「台灣國旗」的圖案表示「我知道應該是很難找，不小心忘了，幫你補上唷！」、「這是放大版的，世界看看這是台灣的選手」、「台灣國旗應該要露出才行，我來補！」、「補起來！肯定要讓世界看見台灣的」。

而除了台灣網友之外，也有不少日本網友留言表示「台日友好！支持台灣！」、「怎麼會沒有台灣的國旗！我們也來幫忙補充」、「我們確實明白這中間的顧慮，但民間是非常支持台灣的！台灣加油」、「很遺憾在推文無法加入國旗，但是台日友好！希望接下來賽程台日一同加油！」（編輯：張嘉哲）

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