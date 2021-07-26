冷氣口「滴水」窗簾全濕！過來人一看秒解：花幾百就沒事

夏天到來，高溫悶熱的天氣更加有感，就算穿得清涼，待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣實在很難耐。而今（26）日凌晨就有一名網友透露，他家的冷氣口一直「滴水」，窗簾被滴到幾乎全濕，這讓他相當懊惱，但又不知道問題出在哪裡？於是只好發文請益網友，對此，不少過來人一看秒解。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並表示，自己家中的冷氣口出現滴水問題，已經滴到窗簾都是濕的，而且整片持續在滴！他並困惑地發文求解「請問各位該怎麼處理冷氣口會滴水都問題？」

▲有網友透露，他家的冷氣口一直「滴水」，窗簾被滴到幾乎全濕，這讓他相當懊惱，只好發文請益網友。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題曝光，立刻釣出內行解答，紛紛直指是「

排水管堵塞

」，「依據我常常發生這種事的經驗，這就是排水管堵塞，你的冷氣裡面一定很髒，找專業清洗冷氣來居家洗一次，排水管通乾淨就沒事了」、「我上一台就是這樣，內機排水塞住，濾網沒清，排水管塞住，要保養了」、「請師傅來，堵塞幾百」、「我的冷氣也這樣2次過，之後我把排水管出口直接往下（原本與冷媒管平行，安裝時裝冷氣的師傅把冷媒管和排水管直接用束帶的綁起來…）之後就不再滴水了，提供你參考」。

不過，也有人建議原PO，可以先將濾網拆卸下來洗一下，說不定只是濾網的問題，如果還是沒有改善，就請專業的師傅來看，沒意外應該是排水管堵塞，「我們家上次也這樣，就請師傅來換管子600元解決。」（編輯：許苡晴）