百元剪髮便宜超夯！「高級髮廊」卻還是存活？ 眾曝關鍵
整理門面首要就是頭髮，而近年來，百元理髮廳相當常見，在大賣場、捷運站都可以看到，主打便宜又快速的特色，讓不少人一試成主顧，不過，你身邊是否有朋友，即便百元理髮再怎麼便宜，他們也甘願去更貴的理髮廳剪髮？近日，就有網友熱議剪頭髮應該花多少錢，意外抖出「高級髮廊的優勢」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 09:07:08｜2021-07-26 09:28:28
一名網友在PTT貼文指出「現在剪頭髮的價錢可以差很多，有些可以幾千元，有的甚至是更貴，有些100元、150元，還會幫妳洗頭，大家現在這個年紀，都會花多少錢來剪頭髮啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「450洗加剪」、「很多百元理髮跟本沒洗好嗎，高級髮廊贏在那個洗頭跟按摩」、「洗加剪400，裡面有200是洗頭跟按摩，舒適」、「洗加剪350，2個月剪一次」、「一百很多都沒有洗，髮廊有洗頭這才是精髓吧」、「以前都幾百，現在一百就夠了，反正是簡單的髮型，貴也剪不了多好，除非要洗頭」。
綜合網友意見，多數人認為其實百元剪髮非常少店家有洗頭的服務，如果要洗頭也是要另外加錢；不過，也有不少人表示「發現不帥和帥的剪一百都沒差別後，就沒去過預約的髮廊了」、「現在真的早就不在意外表，一百元的隨便剪一剪」、「100啊，臉帥怎樣剪都好看，臉醜剪1000也一樣醜」、「說真的， 現在100正夯」、「上次我們老闆去某名設計店剪了七千元，被我們笑了老半天，髮型真的是看臉，不是看你剪多少價位」。（編輯：張嘉哲）