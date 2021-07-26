泡麵配料之王是？他曝友人「奇特組合」　老饕加碼神吃法

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮。有網友就在PTT分享朋友的「奇特組合」，引來不少老饕加碼「神級吃法」。

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原PO在

PTT女孩板

表示，台灣人超愛吃泡麵，從以前到現在，發現身邊的朋友，包含他自己，如果晚餐懶的做，都會直接吃泡麵居多，但是單純吃泡麵有點單調，泡麵就是一定要加配料啊！如果沒有配料，那泡麵就是喝湯的味道而已，他認為，無論是台灣泡麵或外國泡麵，只要放上丸子、火鍋料，甚至簡單的蛋就會瞬間Level up！

原PO也透露，有些人一定要加蛋，有些人一定要加豆腐、起司片等，他並分享朋友的特別吃法，「他吃泡麵都一定要加紅燒鰻魚罐頭，而且是湯麵...我每次都會覺得這組合看起來超怪，後來才知道，這是他前女友最愛的泡麵吃法，不過他們已經分手多年了...」他並好奇「大家心目中的泡麵配料之王是什麼啊？」

▲有網友好奇在PTT詢問大家「心目中的泡麵配料之王是什麼？」同時分享朋友的「奇特吃法」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友紛紛留言「絕對是蛋啊！」「貢丸、蟳味棒，這二個是我一定要加的」、「一定要有蛋，沒別的料就多加一顆」、「蛋！再來是金針菇」、「海帶、玉米是我常加的，覺得很適合」、「真心推茄汁鯖魚罐頭跟蔥花」、「高麗菜、蛋、豬肉片、金針菇、年糕、韓式泡菜、起司片，最後再把泡麵丟進去」、「蛋最方便，不過叉燒肉真的強」、「必加中華黃金豆腐 ！超好吃」、「當然是配一大堆蔥花」。

另還有專業吃貨傳授「絕神吃法」，直指「老油條，然後泡麵也不能泡太久，整份脆脆的，讚啦！」「柴魚片，然後辛拉麵加韭菜絕配！」「生蛋黃，沾麵很好吃」、「我推奶粉，吃起來有義大利麵白醬的感覺」、「泡麵配筍干超好吃！」、「我吃泡麵喜歡配洋芋片耶...雖然有點奇怪但真的好吃！」「配關東煮跟各種罐頭就會覺得很豐盛了」、「泡麵加ABC醬超級好吃！」（編輯：許苡晴）