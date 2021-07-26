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「劃到」別人愛車賠19萬！她愣：這合理嗎　內行一看臉綠

▲有網友分享，朋友之前開車時，意外「劃傷」一輛轎車，結果竟要陪19萬元，讓兩人當場傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲有網友分享，朋友之前開車時，意外「劃傷」一輛轎車，結果竟要陪19萬元，讓兩人當場傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 10:15:46

汽車若是不小心碰撞出小刮痕，不但要面臨回廠重新烤漆，費用還不便宜。近日，就有網友指出，朋友之前意外「劃傷」一輛白色轎車，結果被車主索賠19萬元，讓她與朋友相當震驚，也忍不住問「真的要賠到19萬嗎？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在「爆怨2公社」表示，她的朋友在3月曾參加一場聚餐，但在開車的過程中，意外「劃傷」一輛白色轎車，雖然沒有傷到大燈，但後來車主與保險人員討論後，要索賠19萬元台幣，讓朋友當場傻眼，於是她發文求解「有人懂這車子保險理賠？這樣撞擊車體受傷，真的要賠到19萬嗎？」

▲內行的網友都覺得價錢合理，但還是提醒要看原廠的估價單。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲內行的網友都覺得價錢合理，但還是提醒要看原廠的估價單。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文曝光後，內行的網友都紛紛點頭，「19萬很合理啊，都位移了，肯定卡榫斷裂，回原廠一定換一隻新的」、「這牌不算便宜，何況這不只劃傷吧，我覺得合理」、「哪裡只有劃到？」、「下巴都要掉了，妳覺得只是劃傷，扯」、「下巴都落了，裡面很有機率西壞掉了，不是你認為『劃一下』吧」、「把前保桿都撞開了，如果卡榫已經斷了，保桿換掉算正常吧」。

不過，也有不少人提醒，即使這個價錢是合理的，但還是要請對方拿出估價單，「這輛牌子的車合理啦，不過對方也要拿出估價單，如果妳有保險，就交給保險吧」、「還是要看原廠的估價單啦」、「叫對方拿出估價單吧，覺得貴就走法院啊」、「看原廠的估價單比較保險」、「車子紙糊的嗎，請車主拍照，拿估價單出來看」。（編輯：許智超）

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