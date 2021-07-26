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百萬進場All in這股！他3年「爽滾7900萬」　網嗨炸朝聖

▲原PO前年以100萬進入股市，到今年實現損益高達7900萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO前年以100萬進入股市，到今年實現損益高達7900萬元。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 10:18:29｜2021-07-26 11:29:28

購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，一名年僅29歲的男網友在PTT的Stock看板分享，他前年以100萬進入股市，到今年實現損益高達7900萬元，交易表單曝光讓全場網友崇拜直呼「少年股神！」

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有網友提問「今年賺兩千萬的不到30歲的很多？」原PO回應貼文，先是附上一張汽車駕照，證明自己的年紀，81年次今年29歲。他透露前年以100萬元進入股市，其中50萬還是跟家人借的，直到今年3月累積到將近300萬元。

後來，又開始以期貨重壓長榮，「以十日線來操作，最後跌破賣出，站上歐印（all in），直到破十日線均價18x高歌離席」，目前已實現損益高達7900萬元。他附上一張交易明細，上頭總損益6851萬7082元，期貨加股票戶頭則有7900萬元，笑稱「這波會賺到很懷疑自己是運氣好，所以已經買房，也打算物色土地穩穩投資，剩一千萬留在股市，去看自己能否有這實力再賺下去」。

▲原PO前年以100萬進入股市，到今年實現損益高達7900萬元，（圖／翻攝自PTT）
▲原PO前年以100萬進入股市，到今年實現損益高達7900萬元。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛瘋喊「少年股神！」「恭喜，股市是一輩子的事情」、「3年財富自由」、「敢歐印只能佩服了」、「佩服，而且是轉比較穩定的投資，不是繼續在股市打滾」、「我踏進股市這麼久總筆數還輸給你」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）

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