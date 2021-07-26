為何美國、中國「金牌行情」輸台灣？背後真相曝：還更賺
今年的東京奧運項目一共有33個運動項目，其中總共會有339面金牌，各國運動員都力拼一搏要站上頒獎台，而台灣目前已經有1銀1銅的成績，分別是柔道楊勇緯獲得銀牌、跆拳道羅嘉翎，另外舉重朱菀靈也獲得第四名的佳績，若根據我國國光獎金辦法，獲得奧運金牌獎金2000萬、銀牌700萬和銅牌500萬；第四名則有300萬獎金；只要擠進8強也屬於二等獎章等級，7、8名就可獲得90萬元，5、6名則是150萬。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 12:26:28
而值得注意的是，台灣的金牌獎金在全世界排名位居第三，僅次於新加坡的100萬美元（約2800萬新台幣）和印尼的74.6萬美元（約新台幣2088萬元），而時常在奧運拿下獎牌的美國、日本、中國等國家的獎金則都是低於台灣，甚至在美國獲得獎金的選手，不僅獎金跟台灣天差地遠，還要被課稅；而中國屢屢在奧運有佳績表現，但獲得金牌的選手，大約也只能領到50萬人民幣（約台幣210萬）。
為此，也有網友疑惑在PTT發起討論「台灣國光奧運獎金金銀銅牌分別為2千萬，1千萬，7百萬，台灣全球前三名，但以人口基數來說，日本，大陸，美國， 那些大國選手競爭更激烈吧，能參加奧運都是精英中精英，怎那些大國奧運獎金比我們還低？我們奧運獎金是不是太高了？」
貼文一出，引爆網友熱議「人家下重本在培養人才過程上，我們這不流行 」、「他們平常就砸錢在培訓了，獎金就不用太高了」、「平常沒在砸錢，才能給予獎金這麼高吧」、「別國的獎金只是獎勵，他們選手平常福利就很好了」。
事實上，綜合外媒報導，西方國家在獎金部分，不同於亞洲許多國家的高額獎金，大多歐美國家更注重在選手的培訓以及投資，例如往往橫掃各項目金牌的美國，選手的獎金僅2.5萬美元(約80萬台幣)，而且選手領獎金還要課稅，但其重要的關鍵點在於，美國選手能見度夠高，得名後多受品牌贊助商的青睞，往往帶來的附帶價值遠比國家給予獎金還要來得高很多，拿獎牌代表的是一個榮譽，獎金並不是首要成果。
陸媒也揭露事實表示，對於那些金牌強國，同時也是大國來說，每屆奧運都有必得金牌的項目，好比游泳之於美國；跳水、桌球之於中國的概念，而往往這些大國的重點賽事，關注度非常高，獲得獎牌的運動員不僅受到各方的獎勵，也會獲得廠商的青睞，那麼對於國家給予的獎勵，就是「小巫見大巫」了！（編輯：張嘉哲）