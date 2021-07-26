車上貼「手掌貼紙」看攏無！行家揭真實用途：長知識了
你有看過這樣的貼紙嗎？一名網友指出，某天在路上發現路邊一台車上貼著一張相當特別的黃色貼紙，因而讓他好奇詢問「覺得好特別，沒看過，請問有開車的你們知道這是什麼樣的原理嗎？」問題一出，隨即引來行家們揭開真正用途。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 10:57:03｜2021-07-26 11:12:22
原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示前陣子在路邊看到一台車的擋風玻璃上，貼著一個手掌貼紙，上頭還寫著「移車」、「手掌壓住2秒」的字樣，讓他當下震驚直呼「覺得好特別，沒看過，請問有開車的你們知道這是什麼樣的原理嗎？按著會通知車主手機？還是其實只是貼紙？謝謝各位」。
問題一曝光，隨即便有內行人解答，「有看到電線應該會傳簡訊到車主那邊」、「壓住兩秒，他裡面有感應的，會傳送到手機」。據了解，有不少業者推出汽車擋風玻璃專用貼，倘若車子擋到他人，或有其他民眾希望車主移車，只要按住貼紙，貼紙內的感應器會偵測到手的溫度，裡頭的晶片隨即會傳訊或撥打電話到車主的手機，通知車主盡速移車。
用途曝光後，也讓原PO興奮直呼「真的是第一次知道這個，問有車同事也是第一次看到，覺得有獲得新知識」，但也有網友開玩笑表示「大太陽下的擋風玻璃誰敢壓⋯」、「這放個有溫度的暖暖包，不知道車主電話會不會響整晚起笑」。（編輯：陳雅雲）