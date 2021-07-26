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女求職6次全沒錄取！面試官都勸「1句」：聽到大概不會過

▲有女網友跑6間公司面試，但沒有任何一家願意錄取她，甚至當下面試官都會建議她不要緊張，讓她崩潰直呼「我聽到這個大概有一半機率不會過了！」（示意圖／翻攝pexels）
▲有女網友跑6間公司面試，但沒有任何一家願意錄取她，甚至當下面試官都會建議她不要緊張，讓她崩潰直呼「我聽到這個大概有一半機率不會過了！」（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 11:31:37

不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有一名女網友表示，目前面試了6間公司，但沒有任何一間願意錄取她，甚至面試官們都會建議她不要緊張，讓她崩潰直呼「我聽到這個大概有一半機率不會過了！」

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原PO於《Dcard》上發文，好奇詢問「我是應屆畢業生，有還在找工作的朋友們嗎？」她透露自身目前面試了6間公司，卻沒有任何一間錄取她。她也猜測失敗原因，「我覺得應該是太緊張了，好幾個面試官都叫我不要緊張、放輕鬆，我聽到這個大概有一半機率不會過了」。

面對求職的困境，她也無奈求助大家「明天還要一家要面試，我是不是要抱著應該也不會上的心態去，才不會緊張，前面面試準備很多，一緊張都沒辦法好好發揮」。

▲女網友因為面試時太過緊張，總會被面試官建議放輕鬆。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友因為面試時太過緊張，總會被面試官建議放輕鬆。（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光，隨即引來眾人紛紛留言，「想開一點至少你還面試了6家」、「想當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作...」、「我也超緊張，完全不能好好說話！！ 後來還好有線上面試，只有講電話沒有視訊就上了哈哈哈 線上面試的好處 加油」、「面試六家都沒有offer可能有三種原因：1.學歷不符、2.人格特質不符、3.太緊張到主管覺得你沒用心準備面試」。

甚至也有網友提出建議，「把常見問題先準備好，自己先念個3-5次，熟悉了面試自然不會緊張」、「看看是不是自己履歷不夠吸引人，我面試兩間都有拿到offer，面試時拿出積極度，沒經驗只能靠積極和自信心贏其他人，加油」、「我剛開始也跟你一樣很緊張，不過在面試過20+公司後，我現在面試都滿順利的，一切都靠練習～你多練習後也可以的，加油喔」。（編輯：陳雅雲）

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