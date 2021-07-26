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對發票以為中500元！女上網一查「獎金漲4倍」　原因爽炸

▲有女網友原本以為中得了500元的雲端發票專屬獎，沒想到透過財政部稅務入口網查詢，發現獎金直接變4倍。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有女網友原本以為中得了500元的雲端發票專屬獎，沒想到透過財政部稅務入口網查詢，發現獎金直接變4倍。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 12:19:58

最新一期5、6月份統一發票已於昨（25）日開獎，不少民眾紛紛拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。對此，就有一名女網友指出，原本以為只中得了500元的雲端發票專屬獎，沒想到透過財政部稅務入口網查詢，發現獎金直接變成4倍，讓她驚喜直呼「存雲端是好事！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示昨日統一發票開獎後，原本很開心中以為中得了雲端發票專屬獎500元，然而當她透過財政部稅務入口網查詢時，才發現其實中得了雲端發票專屬獎2000元，讓她獎金瞬間升級。面對意外拿到的錢財，也讓原PO開心直喊「存雲端是好事！」文末也好奇詢問「大家有中獎嗎？多多存載具」。

▲女網友透過政部稅務入口網查詢，發現自己中得的是雲端發票專屬獎2000元。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲女網友透過政部稅務入口網查詢，發現自己中得的是雲端發票專屬獎2000元。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一曝光，瞬間引來網友羨慕留言，「羨慕，雲端都沒中過，反而紙本容易中」、「開始用第一次中500，後面都沒中過」、「我從來沒中過雲端獎」、「去年10月載具到現在還沒中過獎…」、「專屬獎只有一次，還是去年中的，我每次連200都沒有QQ」、「今年前三期六個月，存載具的發票約200筆，全部槓龜」。

不過，也有許多幸運兒跳出來分享，「這次中4張」、「雲端真的比較好中」、「雲端五百路過」、「500跟2千都中過，設定歸戶獎金自動匯到帳戶很方便」、「從去年九月到現在已經連續五次中雲端獎了 」、「雲端發票中過五次，紙本的好久沒中了！」

據了解，統一發票除一般獎項外，另外還設有雲端發票專屬獎，財政部也表示，此次五百元獎共有100萬組，2千元獎1萬6千組，百萬元獎則有30組，總獎金高達5億6200萬元。財政部呼籲民眾，消費時可利用載具儲存雲端發票，除了能享有紙本統一發票獎項外，還有雲端發票專屬獎，多一次中獎機會，民眾可多加使用，以此提高中獎機會。（編輯：陳雅雲）

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