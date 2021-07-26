防疫滿意度達8成　選總統勝率高？侯友宜表態了

民進黨7月初進行的內部民調，新北市長侯友宜的滿意度高達了8成，而美麗島電子報的董事長吳子嘉也認為侯友宜參選2024總統的勝選機率很高；對此，侯友宜今（26）日受訪時表示，「好好的努力做事，比什麼都還重要！」
記者陳志仁／新北報導
2021-07-26 12:21:35
新北市今日辦理線上「校園版血氧機」教師研習的活動，侯友宜也在泰山高中實習處主任陳致中的指導下，親手DIY做血氧機；侯友宜指出，教育局與高苑科技大學合作引入「校園版血氧機」到技職教學現場，並在泰山高中校長李立泰率領的團隊下，讓師生在真實情境落實專業技能的應用，縮短學用落差。
民進黨7月初針對雙北市、高雄市進行防疫滿意度的調查，侯友宜的滿意度高達8成，不滿意度只有10%、11%的看法？侯友宜強調，疫情讓我們付出了很多血淋淋的教訓，要不斷的謙卑的反省跟檢討，更要努力務實的把疫情守住，不要讓疫情再起，這是一個態度，「好好的努力做事比什麼都還重要。 」
至於美麗島電子報的董事長吳子嘉說，藍營縣市的地方首長都會連任，且以侯友宜的聲望，參選2024總統的勝選機率很高；侯友宜回應，疫情的期間，好好努力做事嘛，談論很多選舉的事，其實無關疫情，「我們全力的守住疫情。」
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