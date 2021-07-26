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幹嘛不發現金要發「振興券」？台人臉綠　真相全靠這關鍵

▲去年因應疫情，行政院推出振興三倍券，民眾只要花一千元購買，就能換得面額三千元的振興三倍券。（圖／記者張嘉哲攝）
▲去年因應疫情，行政院推出振興三倍券，民眾只要花一千元購買，就能換得面額三千元的振興三倍券。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-26 12:58:22｜2021-07-26 12:58:28

去年因應疫情，行政院推出振興三倍券，民眾只要花一千元購買，就能換得面額三千元的振興三倍券，但當時光是印刷這些紙本券就花費9億的公帑，引發不少怨言，認為9億可以拿來做更多事情，痛批政府為何「不發現金」；而行政院日前又透露，目前尚待還有1600億的預算，已經在研擬相關產業的振興方案，不過，外界所謂的「發現金」想法，仍然不在規劃之中，消息曝光之後，引發網友討論。

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一名網友在PTT貼文指出「之前在野黨一直說要普發現金一萬塊，結果行政院長蘇貞昌說錢要花在刀口上，預算有限，表示如果一個人發一萬，全台2300多萬人就需要2300多億，強力拒絕，結果現在風頭過了，又說要發振興券？又要弄一個系統再去印券是有比較省？可不可以不要每次都先搞反對，再換個名義就拿這些錢出來做事，永遠都是這一招.....」。

▲三倍券使用期限已經到期，但有不少人卻還有些許餘額忘記花用。（圖／讀者提供）
▲網友普遍認為發放振興券效益低於現金。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「真的不懂發振興券要幹嘛，又要印又要浪費，真的太無言」、「省下影印的錢，不知道又能幫助多少人」、「超級不環保，還多花錢」、「脫褲子放屁的劵，照樣轉現金來用」、「做那些包裝真的超浪費錢」、「浪費納稅人的錢，真的無奈啊」；不過，也有人表示「是有人不懂紓困跟振興的差別，講很清楚了，振興是短時間刺激消費，發現金給你慢慢花幹嘛？」、「發現金就真的存起來而已，沒用」、「發現金你跟我說使用率有99％再說，一堆人各種存啊」。

而行政院發言人羅秉成日前就表示，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。對於新一波的振興方案，目前可能規劃兩種版本，包括紙本券與數位版振興券，其原則上不會低於三倍券的「三倍效益」。

對於各界提出疑慮認為發現金較妥當，羅秉成解釋，在意義上，「紓困」屬救急性質，政府提供在疫情衝擊下，受到影響、有急迫性的民眾，用現金予以紓困；至於「振興」，則是在疫情趨緩之後，民生活動逐漸恢復平常狀態時，再推出振興政策，透過「刺激手段」來活絡經濟，關鍵在於民眾拿到振興券後，真的外出消費，而不是拿到現金存起來。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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合理，診所運作也要成本
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