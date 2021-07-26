幹嘛不發現金要發「振興券」？台人臉綠　真相全靠這關鍵

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貼文一出，網友紛紛回應「真的不懂發振興券要幹嘛，又要印又要浪費，真的太無言」、「省下影印的錢，不知道又能幫助多少人」、「超級不環保，還多花錢」、「脫褲子放屁的劵，照樣轉現金來用」、「做那些包裝真的超浪費錢」、「浪費納稅人的錢，真的無奈啊」；不過，也有人表示「是有人不懂紓困跟振興的差別，講很清楚了，振興是短時間刺激消費，發現金給你慢慢花幹嘛？」、「發現金就真的存起來而已，沒用」、「發現金你跟我說使用率有99％再說，一堆人各種存啊」。
而行政院發言人羅秉成日前就表示，去年的振興三倍券使用率高達99%，讓國內經濟有千億以上的刺激效應，今年疫情比去年更嚴重，受衝擊產業特別多，坦白說也對國際名聲有所影響，而政府已經著手規劃，由國發會做關於振興意見的搜集和整理。對於新一波的振興方案，目前可能規劃兩種版本，包括紙本券與數位版振興券，其原則上不會低於三倍券的「三倍效益」。
對於各界提出疑慮認為發現金較妥當，羅秉成解釋，在意義上，「紓困」屬救急性質，政府提供在疫情衝擊下，受到影響、有急迫性的民眾，用現金予以紓困；至於「振興」，則是在疫情趨緩之後，民生活動逐漸恢復平常狀態時，再推出振興政策，透過「刺激手段」來活絡經濟，關鍵在於民眾拿到振興券後，真的外出消費，而不是拿到現金存起來。（編輯：張嘉哲）
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