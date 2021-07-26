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戒慎恐懼面對降級　侯友宜：一旦有狀況隨時拉回警戒三級

▲侯友宜今（26）日受訪時認為，從警戒三級到警戒二級必須戒慎恐懼，一旦疫情有狀況，「隨時可以拉回來警戒三級！」（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜今（26）日受訪時認為，從警戒三級到警戒二級必須戒慎恐懼，一旦疫情有狀況，「隨時可以拉回來警戒三級！」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-26 12:59:27

中央流行疫情指揮中心雖然宣布從27日起，全國調降為二級警戒，但新北採取相對嚴格的防疫措施，仍禁止餐飲內用；新北市長侯友宜今（26）日受訪時認為，從警戒三級到警戒二級必須戒慎恐懼，並做好監測的指標，一旦疫情有狀況，「隨時可以拉回來警戒三級！」

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針對新北何時會開放餐飲的內用？開放的依據及相關指引？侯友宜表示，從警戒三級到警戒二級必須要戒慎恐懼，絕對不能掉以輕心，新北一定要做好很多監測的指標，如果疫情一有狀況，「隨時可以拉回來警戒三級」，讓疫情隨時可得到控制；這些相關的指標，譬如市民們的低度活動、疫苗的覆蓋率等相關指標，都會在下午舉行的防疫應變會議上說清楚。

侯友宜強調，新北一定有一個非常完整的監測系統，隨時來提醒市民朋友，「警戒二級有狀況了喔！」如果這個指標再往上升的時候，新北就要趕快拉回警戒三級，並會宣布要限制哪些相關的業務及相關活動；因此，新北必須要更謹慎態度的面對疫情，並依據的科學方式，做好面對警戒二級的相關因應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.49%85.51%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.98%62.02%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.13%16.87%
2021-07-23-2021-07-26
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