戒慎恐懼面對降級 侯友宜：一旦有狀況隨時拉回警戒三級
中央流行疫情指揮中心雖然宣布從27日起，全國調降為二級警戒，但新北採取相對嚴格的防疫措施，仍禁止餐飲內用；新北市長侯友宜今（26）日受訪時認為，從警戒三級到警戒二級必須戒慎恐懼，並做好監測的指標，一旦疫情有狀況，「隨時可以拉回來警戒三級！」
記者陳志仁／新北報導
2021-07-26 12:59:27
針對新北何時會開放餐飲的內用？開放的依據及相關指引？侯友宜表示，從警戒三級到警戒二級必須要戒慎恐懼，絕對不能掉以輕心，新北一定要做好很多監測的指標，如果疫情一有狀況，「隨時可以拉回來警戒三級」，讓疫情隨時可得到控制；這些相關的指標，譬如市民們的低度活動、疫苗的覆蓋率等相關指標，都會在下午舉行的防疫應變會議上說清楚。
侯友宜強調，新北一定有一個非常完整的監測系統，隨時來提醒市民朋友，「警戒二級有狀況了喔！」如果這個指標再往上升的時候，新北就要趕快拉回警戒三級，並會宣布要限制哪些相關的業務及相關活動；因此，新北必須要更謹慎態度的面對疫情，並依據的科學方式，做好面對警戒二級的相關因應。
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