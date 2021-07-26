為復課準備　基隆領先全國安排補教業打疫苗及快篩

「小朋友都是家長心裡的寶！」基隆市政府從今（26）日起為補教人員施打疫苗，基隆市長林右昌上午也前往體育館視察；基隆市補教協會理事長黃忠賢特代表補教同業，向林右昌領先全國的決策表示感謝及肯定，讓補教人員及家長能夠安心復課。
記者陳志仁／基隆報導
2021-07-26 14:17:40
林右昌表示，小朋友都是家長心裡的寶，市府特針對保母、補教及安親業者協助免費快篩，取得陰性的證明，讓老師們不用東跑西跑；此外，市府也安排所有的補教業者施打疫苗，希望趕快形成社會保護力，為復課來做準備，減輕家長的壓力，這是所有家長的期待，也是政府應該要做的事情。
林右昌強調，市府針對補教跟安親班加強多道防護，除了幫所有的老師施打疫苗，也非常重視場所防疫管理，特補助補習班設置自動的手部消毒機及紫外線殺菌燈，隨時保持場所清潔殺菌；透過層層的把關，相信可提供孩子更安全的教育環境。
黃忠賢認為，市府不僅安排所有的補教業者2次免費快篩，也趕在中央CDC還未撥下疫苗前，就先調撥疫苗為大家施打疫苗；因此，他特別代表補教界向市府團隊表示肯定，更感謝林右昌有這樣的遠見。
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