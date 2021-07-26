為防疫盡份心力　「陳致中」指導侯友宜DIY校園版血氧機

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侯友宜表示，自從去年疫情開始，新北市技高師生在最短的時間自製「校園版額溫槍」，並於寒假使用，後續更持續發展紅外線顯像儀、高科技防疫口罩套、自動測溫器等專題作品；今年疫情爆發，大家關注到「快樂缺氧」的健康問題，血氧機一度缺貨，教育局特與高苑科技大學合作引入「校園版血氧機」到技職教學現場，並與泰山高中校長李立泰率領的團隊合作，縮短學用落差。
共同研發校園版血氧機的陳致中指出，學校的電子科及機械科教師進行團隊合作，以跨域學習、機電整合的特色進行研發，透過感測器、單晶片微控制器與程式撰寫組裝成「校園版血氧機」，期待讓未來技術型高中的同學，學以致用解決生活周遭的問題；參加研習的呂昇翰老師認為，本身是電子科老師，參加研習除理解血氧機的製作原理外，也規劃將防疫的議題融入後續專題實作課程。
教育局說，血氧機的原理是運用穿透光，擷取血液中帶氧及去氧血紅素的個別濃度變化訊號，透過特定波長光源，利用光電檢測器取得血氧濃度；本次研習是利用感測器搭配單晶片微控制器進行控制，並運用電子資訊專業知能創造出血氧機，也能做到目前市場商品無法做到的功能，將量測結果傳送至Google與LINE雲端紀錄通知，期待為防疫工作盡一份心力，避免快樂缺氧症的危險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。