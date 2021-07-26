外送員爬5樓送餐！客多給「驚喜小費」 真相曝光秒臉綠
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。今（26）日一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享，遇到客人要求送餐上5樓，並收到「驚喜小費」，豈料清點完金額卻讓他哭笑不得。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 15:12:54
原PO提到，送餐的時候遇到一位客人家住5樓，並要求「幫我送上5樓」，且家中只有樓梯，沒有電梯。該客人表示「錢在桌上不用找，剩下當小費」，他禮貌回覆「好的，了解！」依照吩咐上樓送餐後拿取現金，雀躍地清點金額，在心中扣完餐點費用後，卻發現竟只剩下1元小費。
貼文曝光之後，意外引發不少外送員共鳴，心有戚戚焉回應「滿滿的大期待」、「本來還期待是千元大鈔的」、「還有送上去沒戴口罩取餐，還跟你說不用找，看了看金額剛好真的不用找」、「沒有少錢就好了」、「沒有期待沒有傷害」。
不過，也有網友緩頰「不錯了啦，常常有那種明明給剛好，然後很大聲說不用找了」、「有就不錯了啦」、「哈哈哈積少成多」、「至少還有1元呀」。（編輯：賴詠璿）