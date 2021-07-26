影／仿韓劇請男友替她「整理遺物」 物品藏洋蔥惹哭網
2021年上映的韓劇《我是遺物整理師》火遍全台，不少人都被這部富含意義的連續劇惹哭數遍，也因此引發許多網友、網紅對人生的省思。Youtube頻道「哈娜Hana is here! 」受到網紅泱泱的啟發，決定也請自己的男朋友幫自己做一次「遺物整理」，看看在別人眼中的她，到底是怎麼樣的一個人。
影像中心/綜合報導
2021-07-26 18:00:00｜2021-07-26 18:38:47
而這次的遺物整理，是先請男朋友在自己的住所找有意義、代表性的東西，再配上自己對這個東西的心聲，寫在紙條上，最後一併放入紙箱中，由女主人親自開箱，這樣不僅充滿了期待，更可以借他人之手，來回憶自己「生前」的一切。
影片開始，哈娜拿出了一件黑黃相間的條紋衣，這件象徵著青澀的衣服，在男友的視角中，是自己剛上大學的時候，每天穿的代表性衣物。接著出現的毛帽，則是象徵著友情，男友在紙條中寫到：「如果妳死了，我會把這個交給妳朋友，讓她回憶起你們一起去日本的時光」。
然而意外的是，哈娜被隨後從箱中拿出的鉛筆盒惹哭，因為男友說，這是她從高中時期用到現在的鉛筆盒，上面貼的紙條，更是她最愛的咖啡店，如果有天真的分離了，自己會去這裡找尋她的回憶，永遠不忘記她。
隨著一件件物品被翻出，哈娜腦中的曾經不斷被翻攪，往事一幕幕又重新出現在自己的眼前，她說：「這是一個很有意義的活動，因為你可以在活著、還有機會的時候，知道自己能為他們留下些什麼回憶」。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：哈娜Hana is here!
原始影片：https://youtu.be/Z3YrGlnt3GA