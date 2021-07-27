影／冷氣、除濕機誰除溼效能優？他建議依季節分配使用
台灣梅雨季節讓家中衣服時常曬不乾、屋內濕氣太重等等，除濕機幾近變成是家家戶戶必備家電之一，但現今不少冷氣都有「除濕」功能，就有網友好奇詢問，常常分享3C家電產品影片的YouTuber「阿湯I'm」，到底冷氣除濕、除濕機除濕有什麼不同？
影像中心/綜合報導
2021-07-27 10:00:00
影片中阿湯哥分享，其實冷氣與除濕機的除濕原理都相同，都是將含有水氣的空氣吸入機體後，透過「熱交換」原理將水氣吸附排出。但除濕效果兩者有相當大的差異，假設冷氣24小時不間斷運作，日除濕容量起碼可超過30公升以上；反觀家用除濕機，日除濕容量最多看到20公升就算多了。
但他接著補充說明，使用冷氣除濕的時候，室內溫度會變低；使用除濕機除濕的時候，室內溫度會變高。他解釋這是因為熱交換原理所排出的水氣、空氣，冷氣都是往室外排放；反之除濕機由於是一體式設計，蒸發器與冷凝器都在同一機身，水氣至水箱當中，熱氣就只能排回室內。
阿湯哥表示，冷氣本來最初就是設計來「降溫」使用，所以很多冷氣機除濕都無法設定濕度，即便除濕達到一定程度，但為了保持室內溫度，壓縮機仍會持續轉動。除濕機則是設定濕度來控制壓縮機運轉的時間，兩者相較之下，除濕機就較為省電。
綜上以上建議，除濕當下只想使用一台機器，阿湯哥建議依照「季節」分配使用。如較熱的春夏季節就使用冷氣來除濕，降低室內溫度；較冷的秋冬季節使用除濕機來除濕，提高室內溫度。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權： 阿湯I'm
完整影片：https://youtu.be/Ep4VHOhEnH8