影／12星座分手地雷 雙子竟因男友早餐味道太重分手？
12星座是不少人心中衡量對方的一把尺，許多公司老闆用人看星座、交往前看星座、交友前也看星座。Youtube頻道「不負責任占卜 」這次就要來探討，12星座的分手地雷，到底大家會因為什麼原因選擇跟對方分手呢？
影像中心/綜合報導
2021-07-27 13:00:00
首先受訪的是水瓶座的吳錚，他心中最大的地雷就是不可以「無中生有」誤會他，他舉例說，就好比自己今天只是去表哥家，就被另一半懷疑自己會不會跟表哥發生關係，類似這樣荒謬的結論，會讓自己受不了選擇分手。
接著受訪的Vanessa是雙子座，她說自己全身上下都是地雷，非常容易就生氣跟對方分手。她回憶起，自己曾經因為早餐店醬油膏而跟對方分手，因為早上起來聞到那個味道覺得很臭，但對方卻霸氣的插了一塊蛋餅塞入嘴中，這讓她無比憤怒，選擇分開。然而這個故事一出，現場主持人笑到不行，覺得有夠荒謬。
影片最後，主持人也表示，其實不管是什麼星座的地雷，兩個人交往最重要的還是相處、磨合，因此也呼籲大家多點耐心，不要太衝動。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：不負責任占卜
原始影片：https://youtu.be/JNLcVajVRPc