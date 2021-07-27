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影／12星座分手地雷　雙子竟因男友早餐味道太重分手？

▲12星座有哪些交往地雷呢？（圖／不負責任占卜 授權）
▲12星座有哪些交往地雷呢？（圖／不負責任占卜 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-27 13:00:00

12星座是不少人心中衡量對方的一把尺，許多公司老闆用人看星座、交往前看星座、交友前也看星座。Youtube頻道「不負責任占卜 」這次就要來探討，12星座的分手地雷，到底大家會因為什麼原因選擇跟對方分手呢？

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▲水瓶座的吳錚表示，自己完全不能接受誣賴。（圖／不負責任占卜
▲水瓶座的吳錚表示，自己完全不能接受誣賴。（圖／不負責任占卜 授權）
 

首先受訪的是水瓶座的吳錚，他心中最大的地雷就是不可以「無中生有」誤會他，他舉例說，就好比自己今天只是去表哥家，就被另一半懷疑自己會不會跟表哥發生關係，類似這樣荒謬的結論，會讓自己受不了選擇分手。

▲雙子座的Vanessa曾因為醬油膏跟對方分手。（圖／不負責任占卜
▲雙子座的Vanessa曾因為醬油膏跟對方分手。（圖／不負責任占卜 授權）
 

接著受訪的Vanessa是雙子座，她說自己全身上下都是地雷，非常容易就生氣跟對方分手。她回憶起，自己曾經因為早餐店醬油膏而跟對方分手，因為早上起來聞到那個味道覺得很臭，但對方卻霸氣的插了一塊蛋餅塞入嘴中，這讓她無比憤怒，選擇分開。然而這個故事一出，現場主持人笑到不行，覺得有夠荒謬。

 

影片最後，主持人也表示，其實不管是什麼星座的地雷，兩個人交往最重要的還是相處、磨合，因此也呼籲大家多點耐心，不要太衝動。（文字編輯：沈傳恩）

▲星座性格僅供餐考，兩人交往還是應該多磨合相處。（圖／不負責任占卜
▲星座性格僅供參考，兩人交往還是應該多磨合相處。（圖／不負責任占卜 授權）
▶ 感謝授權：不負責任占卜
原始影片：https://youtu.be/JNLcVajVRPc

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