「拿掉口罩病毒就到！」侯友宜宣布降級後新北的持續作為

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侯友宜認為，防疫降級但絕對不能放鬆，「拿掉口罩，病毒就到！」口罩是最後一條的防線，絕對不能輕易拿掉，並得適應新的生活型態；看各國解封後的情況，疫苗覆蓋率72.1%的新加坡，解封前每日10例確診，解封後7天平均134例，以色例疫苗覆蓋率66.5%，解封前每日15例，解封後一周平均1102例，澳大利亞疫苗覆蓋率30.4%，解封前是個位數，解封後一周平均130例。
侯友宜說，疫苗覆蓋率是一個重要的指標，別的國家疫苗覆蓋率都已達30%，解封後的確診數呈倍數成長，而台灣的疫苗覆蓋率才26.05%，更應謹慎面對解封，「台灣的疫苗覆蓋率是不足！」特用國際通用疫情評估指標，作為監控降至警戒二級的指標，只要監測有狀況，「該調整回來緊縮相關的活動、行業」；監測指標包疫苗覆蓋率、醫療量能、確診數，尤其是不明的感染源是否有上升。
侯友宜提醒，全國明日降為二級後，但新北市仍會靠精準疫調持續監測疫情的數據、釐清感染源及是否群聚，社區篩檢站持續運作但會調整，並增加機動篩檢站，而找到隱形傳播鏈的決心絕不改變，及持續觀察包括人流、車流與景點的活動狀態，盼維持低度活動；隨時針對疫情的變化做好調整，尤其全國民眾犧牲付出慘痛的代價，部分因疫情而離去，甚至生活受衝擊，大家一起加油。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。