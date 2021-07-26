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「拿掉口罩病毒就到！」侯友宜宣布降級後新北的持續作為

▲新北市長侯友宜在防疫記者會強調，防疫降級但絕對不能放鬆，「拿掉口罩，病毒就到！」（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜在防疫記者會強調，防疫降級但絕對不能放鬆，「拿掉口罩，病毒就到！」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-26 17:09:51

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，國內新增本土10例的本土個案，其中新北市有3例；新北市長侯友宜在防疫記者會強調，防疫降級但絕對不能放鬆，「拿掉口罩，病毒就到！」口罩是最後一條的防線，絕對不能輕易拿掉！

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侯友宜表示，今日這3例都是居家隔離陰轉陽的個案，這也是7月14日以來，扣除居家隔離後，又見新增個案是0，這3例分別三重區2人、蘆洲區1人，其中2例跟北市有關；至於三重區這2人是在台北車站擔任清潔工，同事確診後她被匡列居家隔離，居隔後又確診，再傳給她的先生，而蘆洲區個案是7月13日，因老闆娘確診陽性後而被傳染，解隔前採檢確診，感染源都很清楚。

▲國際通用疫情評估指標。（圖／新北市政府提供）
▲國際通用疫情評估指標。（圖／新北市政府提供）
侯友宜認為，防疫降級但絕對不能放鬆，「拿掉口罩，病毒就到！」口罩是最後一條的防線，絕對不能輕易拿掉，並得適應新的生活型態；看各國解封後的情況，疫苗覆蓋率72.1%的新加坡，解封前每日10例確診，解封後7天平均134例，以色例疫苗覆蓋率66.5%，解封前每日15例，解封後一周平均1102例，澳大利亞疫苗覆蓋率30.4%，解封前是個位數，解封後一周平均130例。

侯友宜說，疫苗覆蓋率是一個重要的指標，別的國家疫苗覆蓋率都已達30%，解封後的確診數呈倍數成長，而台灣的疫苗覆蓋率才26.05%，更應謹慎面對解封，「台灣的疫苗覆蓋率是不足！」特用國際通用疫情評估指標，作為監控降至警戒二級的指標，只要監測有狀況，「該調整回來緊縮相關的活動、行業」；監測指標包疫苗覆蓋率、醫療量能、確診數，尤其是不明的感染源是否有上升。

▲新北因應降級後的作為。（圖／新北市政府提供）
▲新北因應降級後的作為。（圖／新北市政府提供）
侯友宜提醒，全國明日降為二級後，但新北市仍會靠精準疫調持續監測疫情的數據、釐清感染源及是否群聚，社區篩檢站持續運作但會調整，並增加機動篩檢站，而找到隱形傳播鏈的決心絕不改變，及持續觀察包括人流、車流與景點的活動狀態，盼維持低度活動；隨時針對疫情的變化做好調整，尤其全國民眾犧牲付出慘痛的代價，部分因疫情而離去，甚至生活受衝擊，大家一起加油。

▲指揮中心今（26）公布新增10例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（26）公布新增10例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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