房市／打破高齡框架　銀髮族變身社區酒保

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過去執行5年，向大眾徵集到5000多個創新點子、近400件行動提案，共補助實踐54個服務銀髮族方案，包括全新學習簡易樂器且到各處巡迴表演，以及共同打造社區菜園等， 為長者生命注入新活水，不僅持續成長，也創造更多價值與幸福感。
當中也有不乏顛覆社會既定印象的案例，2019年獲獎的「銀光酒保」計畫，是由提供居家照護等服務的有本生活坊所執行，讓在台中的一家社區照顧咖啡廳，晚上成為酒吧，阿公阿嬤們變身時尚酒保，調製一杯杯以他個人的故事為本所設計的雞尾酒，在過程中，這些長者們喃喃道出人生故事，進行跨世代的情感交流。
也有個人成功提案，以關懷守著高雄崛江傳統店舖的高齡老闆們為主，更舉辦青銀時尚展示秀，部分銀髮族還化身模特兒，親自站上舞台與年輕世代搭檔秀出自家販售的服裝。
信義公益基金會表示，高齡化問題在台灣備受重視，該計畫執行5年來，提案者年齡分布廣，共區分三個年齡段，30歲以下青世代、30-50歲以上中世代和50歲以上銀世代，成功圈起跨世代共同對高齡者的關懷。
為激盪更多火花，今年「共好行動徵選」總獎金逼近300萬元，首獎高達50萬元，徵選活動至8月31日截止。信義公益基金會指出，今年首次增設樂齡限定「銀福獎」，激勵長者親自提案自我圓夢，提案者年齡須滿65歲，以「個人提案」撰寫執行計畫並參與實踐，以達老有所用的目標。