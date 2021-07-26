一堆店家漲價太誇張？網揭「2無奈關鍵」：成本只能轉嫁
現代人常感慨的說「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」，更有網友發現近年來甜點、手搖杯定價有越來越高的趨勢，忍不住好奇背後原因，貼文曝光也有人點出「2個關鍵原因」，認為店家最終只會將這些成本轉嫁至消費者。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 22:19:12
原PO在論壇PTT上發出討論文，「之前有人說甜點現在一小顆要70、80，但我個人覺得手搖飲料才是價格很誇張，成本就是水跟茶葉跟果糖，一杯居然要50起跳？甚至70、80也很常見，但買的人還是很多啦，大家覺得漲價最很誇張的商品有哪些，又為何會這樣？」
貼文曝光後立刻有網友回應「手搖杯一杯要7、80真的喝不下去」、「甜點現在170~200，已經是基本價了」、「冰棒也是，便利商店現在很少有40以下」、「手搖杯，平常買的很順，仔細想想其實很貴」、「現在都把錢拿去買高價的茶葉自己泡，還比外面買買手搖飲便宜」。
另外也有人點出這些商品漲價的背後原因，「基本時薪漲很兇，甜點、手搖飲店都是需要人力的店家」、「房子漲幾倍了，有些不是原物料漲，是房租漲」「光人事一項十年過去就差50%，還要加上店租漲幅，不漲價也難」「店租人事都漲阿，只好轉嫁給消費者」。（編輯：潘毅）