NOW早報／女求職6次全沒上！面試官都勸1句：聽到就掰了

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原PO於《Dcard》上發文，好奇詢問「我是應屆畢業生，有還在找工作的朋友們嗎？」她透露自身目前面試了6間公司，卻沒有任何一間錄取她。她也猜測失敗原因，「我覺得應該是太緊張了，好幾個面試官都叫我不要緊張、放輕鬆，我聽到這個大概有一半機率不會過了」，面對求職的困境，她也無奈求助大家「明天還要一家要面試，我是不是要抱著應該也不會上的心態去，才不會緊張，前面面試準備很多，一緊張都沒辦法好好發揮」。
問題一曝光，隨即引來眾人紛紛留言，「想開一點至少你還面試了6家」、「想當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作...」、「我也超緊張，完全不能好好說話！！ 後來還好有線上面試，只有講電話沒有視訊就上了哈哈哈 線上面試的好處 加油」、「面試六家都沒有offer可能有三種原因：1.學歷不符、2.人格特質不符、3.太緊張到主管覺得你沒用心準備面試」。
今日天氣／西南風持續影響！北部、東部高溫恐衝破35度
中央氣象局表示，西南風持續影響，今（27）日南部短暫陣雨或雷雨的機率仍高，也有局部大雨發生的機率，中部及苗栗則因西南風水氣略微減少，降雨變局部且機率較昨天低。其它地區則為多雲到晴，午後大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區午後有機會出現較大雨勢。
溫度方面，北部、東半部及金門依舊炎熱，高溫約35至37度，其中桃園以北、東半部及金門已連續兩天出現36度以上高溫，東南部仍有焚風發生機率，連日高溫請多留意。中南部高溫在32到35度左右。各地低溫約26到28度。
防疫警戒降級！高鐵每車乘載率7成以下、不開放自由座
有鑒於國內本土疫情趨緩，指揮中心日前宣布將自27日調降全國防疫警戒至二級，台灣高鐵公司昨（26）日表示，依據交通部最新發布指引，高鐵各車次列車將同步配合維持乘載率在七成以下、類梅花座方式且僅賣全車對號座，為旅客訂位狀況安排座位，另外退票免收手續費的彈性措施也將同步停止。
奧運／鄭怡靜、林昀儒混雙奪銅！台灣睽違21年獲桌球獎牌
東京奧運桌球混雙銅牌戰台灣組合鄭怡靜、林昀儒昨（26）日對上法國老經驗的組合Emmanuel Lebesson與袁嘉楠，本場比賽他們展現世界第一的實力，最終以11:8、11:7、11:8、11:5取勝，拿下中華代表團本屆第4面獎牌，也是第2面銅牌，台灣上一次在桌球項目進帳幾牌，已經是在2000年雪梨奧運的事，國家隊史至今1銀1銅都是由歸化女將陳靜所獲
此役開賽鄭怡靜/林昀儒連得5分，不過之後法國組合也很快回打一波4:0的反擊，之後林鄭配穩住局勢，幾次攻擊對方反手收到成效，以11:8先下一城；次局林昀儒反手擰球技術發揮出色，加上局點發球失誤，又以11:7再拿一局；第3局雙方都咬得很緊，互換領先多次，不過在局末時還是林鄭配更勝一籌，以11:8聽牌；第4局我國組合完全打開，很快就將比數拉開，最終以11:5取勝，拿下銅牌。
奧運／射箭男團奪銀牌！相隔17年 雖不敵韓國仍追平紀錄
東京奧運射箭男團賽事昨（26）日登場，中華隊一路挺進決賽和霸主韓國對決，湯智鈞、魏均珩、鄧宇成發揮出色，可惜韓國超水準表現，中華隊總回合比分0比6落敗，收下銀牌仍追平隊史最佳，也是相隔17年再度奪牌。
中華隊昨天首戰在加射階段以1分險勝澳洲，8強年紀最小的湯智鈞展現「大心臟」三回合都飆出10分箭，領銜擊敗中國，接著4強，更是強勢演出，最後一回合3人飆出5支10分箭，總比分6比0大勝荷蘭，搶下金牌戰門票，值得一提的是，中華男團曾經在2018年雅加達亞運決賽扳倒韓國，奪得隊史在亞運射箭男團首金，其中湯智鈞、魏均珩是當時成員。
而本次再度對上韓國，首回合，韓國隊展現霸主實力6支箭中有5支滿分，中華隊以55:59，暫時以0比2落後，第二回合，湯智鈞回穩，3人連續射出10分，但韓國更猛6支滿分，中華隊以58:60再度讓出，0比4落後；第三回合，湯智鈞飆出10分箭，但韓國隊最後補上2支10分箭，中華隊以55:56，總回合比分0比6吞敗，收下銀牌，相隔17年再奪牌，也追平隊史在奧運的最佳成績。
為何美國、中國「金牌行情」輸台灣？背後真相曝：還更賺
今年的東京奧運項目一共有33個運動項目，其中總共會有339面金牌，各國運動員都力拼一搏要站上頒獎台，而台灣目前已經有1銀1銅的成績，分別是柔道楊勇緯獲得銀牌、跆拳道羅嘉翎，另外舉重朱菀靈也獲得第四名的佳績，若根據我國國光獎金辦法，獲得奧運金牌獎金2000萬、銀牌700萬和銅牌500萬；第四名則有300萬獎金；只要擠進8強也屬於二等獎章等級，7、8名就可獲得90萬元，5、6名則是150萬。
而值得注意的是，台灣的金牌獎金在全世界排名位居第三，僅次於新加坡的100萬美元（約2800萬新台幣）和印尼的74.6萬美元（約新台幣2088萬元），而時常在奧運拿下獎牌的美國、日本、中國等國家的獎金則都是低於台灣，甚至在美國獲得獎金的選手，不僅獎金跟台灣天差地遠，還要被課稅；而中國屢屢在奧運有佳績表現，但獲得金牌的選手，大約也只能領到50萬人民幣（約台幣210萬）。
事實上，綜合外媒報導，西方國家在獎金部分，不同於亞洲許多國家的高額獎金，大多歐美國家更注重在選手的培訓以及投資，例如往往橫掃各項目金牌的美國，選手的獎金僅2.5萬美元(約80萬台幣)，而且選手領獎金還要課稅，但其重要的關鍵點在於，美國選手能見度夠高，得名後多受品牌贊助商的青睞，往往帶來的附帶價值遠比國家給予獎金還要來得高很多，拿獎牌代表的是一個榮譽，獎金並不是首要成果。（編輯：張嘉哲）
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