神秘訊息！從上升看下降星座　找出你的「最佳婚姻伴侶」

相信你對上升星座一點也不陌生，但你是否知道，除了上升星座外，還有一個同樣重要的下降星座呢？下降星座代表的就是「與你最親密的人」，換句話說就是適合你的愛情和婚姻的伴侶類型。對此，塔羅牌艾菲爾老師就表示，可以從下降星座找到你的最佳婚姻伴侶類型，只要知道自己的上升星座，就能同時知道自己的下降星座。記得告訴朋友，和朋友一起開始找出真愛吧！





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上升星座白羊➡️下降星座為天秤





上升星座金牛➡️下降星座為天蠍





上升星座雙子➡️下降星座為射手





上升星座巨蟹➡️下降星座為摩羯





上升星座獅子➡️下降星座為水瓶





上升星座處女➡️下降星座為雙魚





上升星座天秤➡️下降星座為白羊





上升星座天蠍➡️下降星座為金牛





上升星座射手➡️下降星座為雙子





上升星座摩羯➡️下降星座為巨蟹





上升星座水瓶➡️下降星座為獅子





上升星座雙魚➡️下降星座為處女





▲塔羅牌艾菲爾老師表示，只要知道自己的上升星座，就能知道下降星座，便能找出你的「最佳婚姻伴侶」。（示意圖／取自pixabay）

你在競爭的環境下，好勝心特別強大，因此在你的內心其實需要和諧平靜的生活，就好像戰士需要城堡。感情中，你不再喜歡仍然充滿戰場和競爭，所以比其他人更需要一個和諧平靜的世界，因此有著溫和性格的異性，對你會造成很大的吸引力，讓你感到穩定和寧靜是最重要的，能在你士氣低落的時候給你鼓勵。





上升金牛↔️下降天蠍





你給人一種耐性，有包容力的穩定感。而在感情生活中，你喜歡熱情丶沉默的情人。你流露出強烈的情感，對你最愛的人，給予你的一切和靈魂。你十分保護自己的戀情，也很專一，相對你也要求對方要非常的忠實，所以對待感情看法成熟且認真的人最適合你，而重視自己的外表，動作不疾不徐，這一類的對像也很容易深得你的好感。





上升雙子↔️下降射手





你有著天生的社交才能，好像整個世界都是你的家人，你非常的健談，喜歡與別人做意見上的交流，因此你最希望的伴侶是有智慧和精神層次的人，能和你一起冒險，一起開拓生命更大的地平線，發展你內在的自由，讓每一天的生活充滿新鮮感。同時他也可以了解你那與眾不同的思考模式。





上升巨蟹↔️下降魔羯





在你的感情生活中，你比較少有親密的朋友，也容易有晚婚的傾向，因為你太過於小心，不會衝動的跳入愛河。你是個多愁善感的人，你需要自己的伴侶給你強而有力的支持，你那厚重的面具只會在溫柔的情人面前卸下，而對方最好是那種冷靜又堅強的人，也有可靠的肩膀，當你最強的後盾，平衡你過多的敏感和退縮，你的心情才會感到非常的安全丶舒適。





上升獅子↔️下降水瓶





你私下看待友誼比愛情更重，你的朋友大部份都是知性的人，並和你的想法雷同。在感情上，你喜歡聰明又機靈的伴侶。最好是你無須說出口，對方就能了解你在想什麼，或者是光看你的幾個小動作就能讀懂你的心；此外，對方最好是那種人們眼中的聚焦點，光憑這點他就能夠讓你驕傲很久。





上升處女↔️下降雙魚





你希望自己在感情生活中是完全放鬆的，不要再為各種小事煩心，表面實際的你，其實內在需要浪漫的感情和詩意，因此你理想的對象最好是那種懂得製造生活的情趣，能為你打造專屬兩人的夢幻空間，讓你在忙碌的生活之馀，好好享受情感的滋潤；另外，知道要時時呵護你，顧慮你的感受丶情緒的對象，也是你的不二人選。





上升天秤↔️下降白羊





你有時常陷入一種優柔寡斷，因為太在意他人的看法，因此適合你的人最好是個果斷力強的人，在你面臨下決定時，能幫你解決進退兩難的問題，也可以提供你良好丶實用的意見，簡單來講，你的另一半是你的情人之外，也要像是你的良師益友。





上升天蠍↔️下降金牛





你是個難以捉摸的人，而且你實事求是，當你設定目標，你就會賣力的去追逐，由此看來腳踏實地的人最適合你，不浮誇丶不會亂吹牛，能夠尊重你的隱私，並且可靠又穩重，這一類的對象，就能為你築起一道安全的圍牆。





上升射手↔️下降雙子





你是個樂觀的人，對很多事物充滿著好奇心，你很喜歡玩樂丶嚐鮮。求新求變與性格外向的對象，最能擄獲你的心，同時他最好也是個喜歡旅行的人，能帶領你見識許多不同面貌的地方，在心智上又可以跟你非常的契合，和他相處你完全不會感到乏味。





上升摩羯↔️下降巨蟹





你看起來比較嚴肅，這多少和你內心的憂鬱有關，而且你喜歡掌控伴侶。因此有著溫和丶善解人意性格的對象最適合你，他懂得釋放溫情給你，在你失意或受挫時，給予安慰跟鼓勵，而不是只會講道理。若你能夠試著不要去操縱別人，這對你的婚姻會更有幫助。





上升水瓶↔️下降獅子





感情生活中的你十分獨特，你喜歡命令對方，渴望他愛你勝過你愛他，因此對方最好能給你最大的安全感，同時他一定要夠了解你，才不會因為你的特立獨行，而打退堂鼓。另外，外貌出眾的另一半，是你夢寐以求的喔。





上升雙魚↔️下降處女





你十分的細膩丶敏感，想成為你的親密伴侶，一定要懂得察言觀色，知道你所需要的是什麼。你對婚姻設了非常高的標準，潛意識的你非常需要得到支援和愛，因此你需要有個非常實際的另一半，能幫你處理許多枝微末節的事，減少你的不安與擔憂。（編輯：郭佩蓉）





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