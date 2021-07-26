業務朋友年收破百！男嘆「念書CP值」太低 眾反揭殘酷面
「萬般皆下品，唯有讀書高」在過去的台灣一直是主流觀念，不少學生下課被迫額外補習到晚上。不過就有網友發現身邊不少從事業務的朋友年收破百，但學歷卻沒有很亮眼，不禁質疑「念書CP值太低」，但貼文曝光後，卻有不少網友抱持相反的看法。
編輯中心/綜合報導
2021-07-26 23:19:18
原PO在論壇PTT上發出討論，「努力讀書賺錢的CP值是不是很低？在台灣除了讀醫牙中電資學系可以年薪300萬，其他感覺能80萬就不錯了。但我看身邊一些沒讀大學，就去做保險、汽車等業務的朋友才做沒幾年年薪竟然有100萬以上，有些業績好的還能到150萬」。
這樣的現象也不禁讓原PO開始疑惑，「從小到大讀書補習的要死要活，念到碩士畢業，結果賺輸那些沒讀大學的，努力讀書的CP值是不是很低啊？」
貼文曝光也引發熱議，但大多數網友則認為「並非每個人都有業務嘴，業績不好生活難過的人多的是」、「努力讀書就是在充實自己啊」、「倖存者偏差」、「一個業務拿了頂尖薪水，但跟工程師比只是平均」、「讀書是讓人有機會學會更多東西的方法」、「你知道那些業績好的房仲汽車代銷根本沒假日嗎」、「機會給準備好的人啦」、「讓你致富的是學習，不是讀書」。（編輯：潘毅）