女生適合做貨車司機嗎？網點出「最大考驗」：要衡量清楚

行行出狀元，只要自己喜歡，做什麼職業都可以！而近日有女網友就在PTT提問「女生是否也能夠成為貨車司機呢？考照什麼的會不會很難？」對此，許多網友紛紛點出「最大考驗」，認為若是真的想做，就要衡量一下自身條件。

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原PO在PTT女孩板以「

女生適合做貨車司機的職業嗎

」為題發文，她表示，因為疫情的關係，原本的公司受到影響，終究還是在解封的黎明之前撐不住，她也透露，自己已經在家兩周了，在求職網上晃了半天仍找不到幾個符合自己薪資需求的職缺，她認為，疫情之下，感覺物流比較沒受影響，搜尋物流看到營業司機的職缺，薪資看起來很不錯，離家也算近，讓她很心動，於是便想問問大家「女生是否也能夠成為貨車司機呢？考照什麼的會不會很難？」

▲一名女網友在PTT提問「女生適合做貨車司機的職業嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，許多網友紛紛認為「

體力

」是一大考驗，「很難，那是體力活」、「先不說開車，妳可以整天搬貨嗎？」「評估看看搬貨吃不吃的消」、「體力活，又冷又熱」、「搬貨很累，要做力氣要有一定水準」、「我常常訂好幾箱水，物流要有體力吧」、「有體力有力氣的話，性別應該是沒差的。可以試試看」、「開車不是問題，搬貨問題比較大」、「有些家具真的超級重，我想搬得動就可以吧、「做物流業跟性別沒關係吧！就看自身條件怎樣啊」。

另還有人提醒原PO「要聯結車的可能不適合初學者，建議還是先拿到駕照吧！」「物流作息可能會比較亂，想做的話就要有心理準備」。（編輯：許苡晴）