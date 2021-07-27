太久沒搭高鐵！男見車廂內「1變化」嗨炸 行家抖出真相
高鐵在台灣是南北往來重要的交通工具之一，雖然票價比台鐵、客運都還來得貴，但時間就是金錢，快速的特性，仍舊有不少人願意多花錢乘坐。只不過近幾個月以來，本土疫情爆發，原本經常南北往來返鄉的乘客，大幅減少許多。近日就有網友分享自己搭高鐵時，看到高鐵車廂座椅的變化感到好奇，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 08:14:25
一名就讀伊利諾大學香檳分校的網友因為長期旅居國外，許久沒有回台，因此多年未搭過台灣高鐵，日前他在「Dcard」貼文指出，「最近搭高鐵時，卻發現高鐵的座椅套子好像已經換了？顏色好像比之前的還要深耶！是我的錯覺還是真的有換椅墊？」
貼文一出，網友紛紛回應「我記得高鐵座椅有兩種花色」、「這個顏色的車廂是後來買的，內裝不是用日本原廠的」、「本人常搭高鐵… 這個椅子是TR31至34的車子才有的（後來訂的車廂），我覺得椅子比較軟，桌子的杯架和扶手都跟前一批的不同，每次坐到這種車都會小開心」、「這種比較少見是因為只有四個編組，後來才採購的，除了椅子不一樣，餐桌上也多了杯架，但已經蠻久的囉」、「要常搭高鐵的人才可能有看過這種椅套，因為他只有四個編組，是後來採購的TR31至34的車子，但其實也蠻久的啦」。
而也有網友貼出日前搭乘高鐵椅背的照片，上頭花紋確實與原PO不同。事實上，根據交通部101年採購報告指出，當時就採購了編號TR31至TR34的四組列車，其中2013年7月起先增加TR31, TR32上線服務；TR33於2014年5月上線服務；TR34則於2015年12月投入服務，之所以原PO認為椅套有改變，則是因為在高鐵34輛編組的列車中，這樣花紋的車套僅有4組，若是不常搭高鐵的民眾，可能也沒坐過這幾組編號的列車。（編輯：張嘉哲）