太久沒搭高鐵！男見車廂內「1變化」嗨炸　行家抖出真相

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▲一名在國外唸書的網友回台後搭高鐵，卻發現椅套已經換色。（圖/Dcard）

這個椅子是TR31至34的車子才有的（後來訂的車廂）

這種比較少見是因為只有四個編組，後來才採購的，除了椅子不一樣，餐桌上也多了杯架，但已經蠻久的囉