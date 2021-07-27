客不顧理髮師勸阻！堅持下場慘變「河童」 全場一看笑翻
在現代生活中，許多人都喜歡去髮廊剪頭髮，選擇自己想要的髮型以及設計師，但不是每個髮型都適合自己。近日，就有理髮師分享，他遇到客人要求剪「上面蓋下來然後裡面要剃光」的髮型，但對方的髮質並不適合，他再三勸阻也沒用，導致最後變成了「河童頭」，讓他傻眼直呼「為什麼不相信專業？」
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 10:47:38
原PO在《爆怨2公社》表示，自己是一名理髮師，日前遇到客人要求「我要剪上面蓋下來，然後裡面要剃光，蓋下來的地方也要整圈都剪短，大概到額頭一半的位子」，但因為對方頭髮比較直，所以他不建議外面蓋下來的地方剪太短，剪短的話會翹起來，不然只能選燙頭髮。
不過，客人聽完後還是不死心，甚至還希望後面要推高一點，原PO則繼續勸阻，「你後面推高的話，後腦勺蓋下來的地方會空一個洞喔！你想要的那個髮型，你的髮質沒有燙的話，就不能剪太短也不能推太高」，結果客人還是想剪自己想要的髮型，於是他無奈地提醒「可以照你的要求剪，但要先跟你講，真的會很奇怪」。
等到原PO依客人的要求剪完後，不但和理想中的髮型差很多，甚至還變成了「河童頭」，這也讓他忍不住說「當理髮師跟你說：確定要這樣剪嗎？這樣剪完等下會很奇怪喔，這時候，請相信專業，不然後悔莫及」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑翻，「對不起，沒忍住笑了」、「笑一個差點死掉」、「原來是河童」、「這髮型…我寧願剃光」、「河童超好笑」、「笑死太中肯了」。另外也有人說，「台灣本來就不尊重專業，習慣就好」、「很多客人都是這樣的，憑幻想在想像自己的髮型，有的自己堅持，有問題還是怪髮型師」、「男士理髮真的要相信專業」。（編輯：許智超）