COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

客不顧理髮師勸阻！堅持下場慘變「河童」　全場一看笑翻

▲有理髮師分享，客人不顧他的勸阻，堅持想剪自己想要的髮型，成果讓網友們全笑翻。（髮廊示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲有理髮師分享，客人不顧他的勸阻，堅持想剪自己想要的髮型，成果讓網友們全笑翻。（髮廊示意圖／翻攝自《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 10:47:38

在現代生活中，許多人都喜歡去髮廊剪頭髮，選擇自己想要的髮型以及設計師，但不是每個髮型都適合自己。近日，就有理髮師分享，他遇到客人要求剪「上面蓋下來然後裡面要剃光」的髮型，但對方的髮質並不適合，他再三勸阻也沒用，導致最後變成了「河童頭」，讓他傻眼直呼「為什麼不相信專業？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》表示，自己是一名理髮師，日前遇到客人要求「我要剪上面蓋下來，然後裡面要剃光，蓋下來的地方也要整圈都剪短，大概到額頭一半的位子」，但因為對方頭髮比較直，所以他不建議外面蓋下來的地方剪太短，剪短的話會翹起來，不然只能選燙頭髮。

不過，客人聽完後還是不死心，甚至還希望後面要推高一點，原PO則繼續勸阻，「你後面推高的話，後腦勺蓋下來的地方會空一個洞喔！你想要的那個髮型，你的髮質沒有燙的話，就不能剪太短也不能推太高」，結果客人還是想剪自己想要的髮型，於是他無奈地提醒「可以照你的要求剪，但要先跟你講，真的會很奇怪」。

▲原PO按照客人的要求剪，果真與對方想要的髮型差很多，甚至還變成「河童頭」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO按照客人的要求剪，果真與對方想要的髮型差很多，甚至還變成「河童頭」。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
等到原PO依客人的要求剪完後，不但和理想中的髮型差很多，甚至還變成了「河童頭」，這也讓他忍不住說「當理髮師跟你說：確定要這樣剪嗎？這樣剪完等下會很奇怪喔，這時候，請相信專業，不然後悔莫及」。

貼文曝光後，網友也紛紛笑翻，「對不起，沒忍住笑了」、「笑一個差點死掉」、「原來是河童」、「這髮型…我寧願剃光」、「河童超好笑」、「笑死太中肯了」。另外也有人說，「台灣本來就不尊重專業，習慣就好」、「很多客人都是這樣的，憑幻想在想像自己的髮型，有的自己堅持，有問題還是怪髮型師」、「男士理髮真的要相信專業」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
58.33%41.67%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
76%24%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.41%71.59%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.35%17.65%
2021-07-26-2021-07-29
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀