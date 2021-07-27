日本桌球奪金有多強？中國「超狂戰績」被挖出 全場震驚
東京奧運桌球混雙金牌戰昨（26）日晚間登場，日本隊以4比3擊落中國隊，粉碎中國混雙金牌五連霸之夢，中國選手劉詩雯在賽後接受媒體時也痛哭表示自責，但也引起不少人表示「是很精彩的比賽啊！銀牌也不錯！怎麼哭成這樣」、「日本桌球不是本來就不差，贏中國很意外嗎？」對此，網紅牙醫史書華也在臉書分享中國超狂奧運成績，直呼「日本幾乎是贏了不可能會贏的對手」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 11:35:11
史書華在臉書祝賀日本桌球選手水谷隼、伊藤美誠奪下混雙金牌，隨後表示「奧運桌球史上32面金牌只有4面不是中國拿的，而上一次中國隊以外拿走奧運桌球金牌者，則是2004年雅典奧運的南韓選手柳承敏（유승민）」史書滑激動的說「能擊退中國球王許昕跟劉詩雯，真的太爽了，他們可以說是幾乎不可能贏的對手」。
貼文一出，網友紛紛回應「原來中國桌球強成這樣....」、「看到日本逆轉勝贏中國，覺得我國混雙輸日本也合理了，日本這次女選手表現真的很好」、「一直以來知道中國桌球強...但不知道那麼扯，日本真的太猛了」、「真的太振奮人心，日本真的很強」、「剛去看資料，真的整排都是中國金牌...難怪劉詩雯哭成那樣」。
而根據奧運獎牌紀錄顯示，在過往8屆奧運當中，中國一共拿下53個獎牌，其中金牌就高達28面，第二名的韓國也僅有18面，歷年奧運多場賽事更是打到選手是中國對中國的金牌戰，其中女單、男單、男團、女團桌球賽都有連霸紀錄，除了女單8連霸以外，其餘都至少有奪金3連霸的成績，顯見「桌球之於中國」這句話非常有道理，也難怪這次桌球混雙組，許昕與劉詩雯在金牌戰輸給日本隊水谷隼、伊藤美誠時，引發極大討論度。（編輯：張嘉哲）