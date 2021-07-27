一蘭拉麵「超前部署28年」！他嗨曝畫面：台灣最近才跟上

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但事實上，其實一蘭拉麵是於1993年起，也就是28年前，為解決有不少女學生不喜歡在他人面前吃拉麵的問題，才開始採用獨立的座位空間設計，藉此希望每位顧客都可享受個人空間，能在用餐過程不需面對其他人。
貼文曝光後，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「我覺得很棒！超適合一個人，邊緣人～」、「發文者很幽默，會心一笑即可」、「我也超前部署三十幾年都宅在家不出門了你怎麼說」、「日本人本來就很喜歡獨立空間」。
但也有人認真解釋，「這和日本他們社會風氣有關，他們生活壓力很大，有時候會一坐一整天，還有單身、女生想隱藏食量很大、享受自己時間等等各種理由都有」、「你肯定是沒去日本，有機會去一下，別人已經超前部署很久防疫」。
據了解，一蘭拉麵於1960年是由一對夫妻所經營的小麵攤，當時攤販名稱並不是一蘭，而是双葉拉麵，一直到1966年夫妻搬至福岡縣南部的小郡市後，才將店名改為一蘭。直至目前為止，除了日本以外，也在香港、美國、台灣等地各有分店，台灣則是於2017年進駐第一家店，當時甚至還造成民眾為了拉麵大排長龍的景象。（編輯：陳雅雲）
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