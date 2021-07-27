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一蘭拉麵「超前部署28年」！他嗨曝畫面：台灣最近才跟上

▲日本知名拉麵「一蘭拉麵」於台灣受到相當多人喜愛。（圖／翻攝自一蘭拉麵臉書）
▲日本知名拉麵「一蘭拉麵」於台灣受到相當多人喜愛。（圖／翻攝自一蘭拉麵臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 11:23:39｜2021-07-27 11:28:06

知名連鎖拉麵「一蘭拉麵」進駐台灣時曾造成一波熱潮，更有許多民眾願意花時間排隊，就為了吃上一碗熱熱的日本拉麵。對此，就有一名網友指出，一蘭拉麵其實已經為了疫情超前部署多年。貼文曝光後，瞬間掀起許多人熱議。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出一張一蘭拉麵店內座位照片，只見畫面中，是一蘭拉麵獨特的獨立式用餐座位，每個客人間還設置隔板，不免和現在因疫情期間，各家餐廳為了防疫都加裝隔板，以此保持客人社交距離，有著類似的概念，這也讓他忍不住直喊「一蘭拉麵超前部署55年，台灣怎麼最近才跟上腳步」。

但事實上，其實一蘭拉麵是於1993年起，也就是28年前，為解決有不少女學生不喜歡在他人面前吃拉麵的問題，才開始採用獨立的座位空間設計，藉此希望每位顧客都可享受個人空間，能在用餐過程不需面對其他人。

▲男子獨自去吃一蘭拉麵，未料竟遇大叔傳紙條騷擾，讓他當場嚇到落跑。（圖／翻攝自一蘭拉麵臉書）
▲一蘭拉麵獨立用餐座位掀起眾人討論。（圖／翻攝自一蘭拉麵臉書）
貼文曝光後，瞬間就引來不少網友笑翻留言，「我覺得很棒！超適合一個人，邊緣人～」、「發文者很幽默，會心一笑即可」、「我也超前部署三十幾年都宅在家不出門了你怎麼說」、「日本人本來就很喜歡獨立空間」。

但也有人認真解釋，「這和日本他們社會風氣有關，他們生活壓力很大，有時候會一坐一整天，還有單身、女生想隱藏食量很大、享受自己時間等等各種理由都有」、「你肯定是沒去日本，有機會去一下，別人已經超前部署很久防疫」。

據了解，一蘭拉麵於1960年是由一對夫妻所經營的小麵攤，當時攤販名稱並不是一蘭，而是双葉拉麵，一直到1966年夫妻搬至福岡縣南部的小郡市後，才將店名改為一蘭。直至目前為止，除了日本以外，也在香港、美國、台灣等地各有分店，台灣則是於2017年進駐第一家店，當時甚至還造成民眾為了拉麵大排長龍的景象。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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