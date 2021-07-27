莊智淵賽程被遺漏？網灌爆中華奧會臉書：忘了或害怕想起
40歲的台灣「桌球教父」莊智淵第五度征戰奧運賽場，在第三輪賽事中擊敗香港好手黃鎮廷，今（27）日將出賽男單16強戰爭取晉級。不過有網友發現在中華奧會的官方臉書中，27日的賽事文字預告並沒有提到莊智淵的名字，由於莊智淵前次出賽時也未被中華奧會提及，連續被遺漏引發網友不滿，大舉湧入中華奧會臉書留言洗板，替莊智淵抱不平。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 11:42:57｜2021-07-27 11:52:49
中華奧運昨日深夜在臉書發文預告台灣選手今日出戰奧運的賽程，在其他項目中都標註點名了許多中華健兒的姓名，但講到桌球時卻以「昨晚混雙拿下一銅後，桌球眾將也要在各自單打戰場努力。期待桌球代表隊，眾家好手在決賽舞台相見歡～」帶過，完全沒提到任何選手的名字，引發網友質疑，認為是故意要遺漏莊智淵。
不滿網友紛紛在底下留言回覆說，「莊智淵呢？請問一下什麼時候要提到？」、「真的很故意，打桌球的名字都不用提喔」、「其實提一下莊智淵不會怎麼樣啊！誰的奧運資格比他多？他的拼戰精神根本典範」、「尊重一下很難嗎」、「傳遞選手比賽訊息漏東漏西，安排選手搭機座位也排的亂七八糟，就問經費去哪裡？要你們有何用」。
除了批評中華奧會之外，更有大量網友湧入文章底下留言「莊智淵加油」，以行動替選手打氣。而對於網友不滿的聲浪，中華奧會則回覆說，「團本部已請競賽管理做深入了解」。（編輯：倪浩軒）