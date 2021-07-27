防疫民調奪冠　侯友宜：沒有贏家、都是輸家

台灣民意基金會今（27）日發表六都市長防疫表現的最新民調， 新北市長侯友宜以50.3%遙遙領先台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁等首長；對此，侯友宜認為，台灣面對這場防疫，付出了血淋淋的代價，這些代價沒有一個人是贏家，都是輸家！
記者陳志仁／新北報導
2021-07-27 12:33:07｜2021-07-27 12:33:17
侯友宜表示，我們不斷的要跟疫情謙卑地面對，更應該反省跟檢討，如何把疫情控制得更好，用這樣態度努力的務實的做事；民調的高低與否，都虛心的接受外，更重要的要記取這些教訓，才是值得我們最學習的地方，也要知道這些血淋淋的教訓，才換回這樣一個代價，更要戒慎恐懼，好好把疫情守好。
台灣民意基金會委託山水民意研究公司於7月19日至21日的期間，針對六都市長的防疫進行民調，並於今日公布數據；結果侯友宜以50.3%奪冠、台北市長柯文哲30.4%居次、高雄市長陳其邁29.4%、台中市長盧秀燕25.3%、桃園市長鄭文燦12.3%、台南市長黃偉哲9.4%。
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