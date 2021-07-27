東南亞疫情延燒影響手機產量　供應鏈遭重創

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TrendForce 指出，三星 2009 年將智慧型手機生產據點轉至越南，廠區集中在越南東北部的北寧省及北江省，然而近期受到越南疫情升溫影響，當地政府為防止疫情迅速擴散，5、6 月祭出管制措施，儘管不影響三星供廠運作，但 IC、機構料件、包材等部分物料供應不及。「疫情發展的不確定性，仍是目前產業最大威脅，且印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家都面臨疫情災難，經濟遭受打擊，不只供應鏈有狀況，對手機市場的需求也有影響。」
東南亞是被動元件的主要產地，占全球產量的15%-20%，包括手機所需的電阻與電容器。摩根大通亞科技研究主管哈瑞哈蘭表示，「目前尚未窮途末路，但如果情況持續惡化，後果不堪設想，值得密切關注」。
而半導體產業也在疫情之下受創，全球的國際性半導體供應商之中，有超過一半都在馬來西亞設廠，當地也是許多晶片廠商的封測基地。馬國由於每日新增肺炎病例數再創新高，已宣布實施第四次封禁。
東南亞的疫情也十分嚴重，Delta變種病毒在印尼造成的劇變宛如災難降臨，紅十字會更表示，在東南亞中災情最嚴重的當屬印尼，讓醫院塞滿了確診者。而菲律賓、泰國、越南和馬來西亞的狀況也不樂觀，一開始都有採用中國科興疫苗的東南亞國家，正積極採購西方疫苗，期盼能突破疫情困境。
另一方面，台灣疫情則終於趨緩，準備於27日開始調降警戒。我國中央流行疫情指揮中心23日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，指揮官陳時中也說明各行業別管制作為，包括開放超商、賣場內用區，幼兒園、 托嬰中心（非固定座位）及課照中心、補習班（固定座位）也有條件開放，還開放室內外運動場館及團體運動及競賽、戶外休閒農場附設釣魚及釣蝦場，而商業展覽則採單一入口管制，只是語音導覽、穿戴式、體驗型與互動式器材設備仍不開放。
對東南亞國家系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀早前報導過的《旅遊天堂峇里島成疫情煉獄 東南亞氧氣瓶供應不足概況》。