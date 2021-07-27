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防疫為重　侯友宜視察板橋湳興攤集區人流管制

▲侯友宜於降級的首日，前往板橋區的湳興攤集區視察人流狀況。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜於降級的首日，前往板橋區的湳興攤集區視察人流狀況。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-27 13:04:22

中央流行疫情指揮中心從今（27）日起降為二級警戒，新北市政府不敢鬆懈；新北市長侯友宜於降級的首日，前往板橋區的湳興攤集區視察人流狀況，同時關心24日遭不配合管制民眾攻擊的防疫人員狀況。

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侯友宜表示，今日是降為警戒二級的第一天，雖疫情稍有減緩的趨勢，其傳播力仍不可輕忽，大家還是非常擔心疫情再起，及最重要的是能不能落實防疫；經多方評估，及考量新北為疫情的熱區，目前仍應以防疫為重，針對市場及夜市的部分，決定維持相同的管制措施，並持續依疫情的狀況滾動調整。

至於7月24日有民眾拒絕配合人流的管制措施，並攻擊自治委員會的防疫人員；侯友宜除嚴正的譴責外，並提到疫情為最大敵人，須全民一心共同的配合，才能有效防堵，也希望市民朋友要落實防疫，不但遵守市場的人流管控、實名制，且要做好清消。

侯友宜說，今日到湳興市場看了降級後的第一天狀況，人流管制非常落實，且所有的攤商也能夠積極的配合防疫，採取實名制，也呼籲每一個人不但把口罩戴上來，且都要保持一個適當的距離；防疫的工作相當辛勞，雖導致諸多的不便，仍請大家以防疫為優先，體諒最前線的管制人員，一同對抗疫情。

市場處長盛筱蓉補充，市場為民生消費第一線，為防堵社區傳播鏈，防疫管制相當重要，並維持人流管控、宣導安全社交距離、禁止試吃，及攤商每日自主健康管理，後續也將持續依疫情最新變化調整相關作為；遇不配合且經勸導仍不改善者，將依傳染病防治法第67條處以6萬以上30萬以的下罰鍰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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