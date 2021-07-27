防疫為重　侯友宜視察板橋湳興攤集區人流管制

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至於7月24日有民眾拒絕配合人流的管制措施，並攻擊自治委員會的防疫人員；侯友宜除嚴正的譴責外，並提到疫情為最大敵人，須全民一心共同的配合，才能有效防堵，也希望市民朋友要落實防疫，不但遵守市場的人流管控、實名制，且要做好清消。
侯友宜說，今日到湳興市場看了降級後的第一天狀況，人流管制非常落實，且所有的攤商也能夠積極的配合防疫，採取實名制，也呼籲每一個人不但把口罩戴上來，且都要保持一個適當的距離；防疫的工作相當辛勞，雖導致諸多的不便，仍請大家以防疫為優先，體諒最前線的管制人員，一同對抗疫情。
市場處長盛筱蓉補充，市場為民生消費第一線，為防堵社區傳播鏈，防疫管制相當重要，並維持人流管控、宣導安全社交距離、禁止試吃，及攤商每日自主健康管理，後續也將持續依疫情最新變化調整相關作為；遇不配合且經勸導仍不改善者，將依傳染病防治法第67條處以6萬以上30萬以的下罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。