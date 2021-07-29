影／遠距離戀愛必看！如何保持甜如蜜 5招撇步大公開
新冠肺炎疫情嚴峻，世界各地都是如此，這也導致不少戀愛中的小情侶不得已分隔兩地，變成傳說中的「遠距離戀愛」，然而這種關係維持不易，分手率比一般戀人高出很多。Youtube頻道「這是丹尼」就要來教教大家，如何談好一段遠距離戀情，讓兩人即使分隔兩地，也能相愛不間斷呢？
影像中心/綜合報導
2021-07-29 10:00:00
首先是大方向，主持人談到，遠距離戀愛會讓兩人的感知靈敏度倍增，所以對方很容易感受到你對自己是否不夠用心，因此兩人必須要在同一個步調、等級上，去經營這段感情。實際的作法，就好比要固定一個時間出來視訊電話，保持屬於「小倆口」時間的重要性，且即便是生活小事，都要跟對方分享，來增添一種「專屬感」。
然而遠距離最難做到的，就是生活與愛情間的平衡。主持人表示，談遠距離戀愛的人，必須要先清楚自己身處什麼樣的狀態，先把自己顧好，才有餘力去經營這段感情，要是自己生活都過得不好，只是徒增雙方困擾，百害而無一利。
影片最後，主持人也補充，若是已經為了遠距離戀愛盡力付出，但是卻換得失敗收場，也千萬不要太灰心喪志，因為這本來就是一個相當難的課題。談戀愛眼光要放遠，說不定下一個會更好，不要太執著，而讓自己失去人生方向。（文字編輯：沈傳恩） ▶ 感謝授權：這是丹尼
原始影片：https://youtu.be/uhbEaNVD7rg