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外送備註「大辣」！她一看雞排崩潰　網秒懂：整個不對味

▲有網友叫雞排外送，還特地備註加大辣，結果打開一看秒崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲有網友叫雞排外送，還特地備註加大辣，結果打開一看秒崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 13:14:43

台灣小吃林立，其中雞排在路邊時常能看見，炸得金黃酥脆、香氣逼人，更是許多民眾的點心和宵夜首選。不過，就有網友抱怨，她叫雞排外送時，除了勾選大辣以外，還特地備註請記得加辣，結果打開一看卻讓她崩潰了，貼文一出也引起網友共鳴。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她透過外送平台叫雞排，由於之前勾選加辣都被無視，因此她這次除了勾選「加胡椒粉，大辣」，還特地備註「麻煩加辣備註看一下好嗎？上次標記了完全沒加辣」，沒想到等餐點到後，打開來一看，竟然還是沒加辣。

▲原PO打開後，發現雞排根本沒加辣，於是她只能灑下僅剩的辣粉。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO打開後，發現雞排根本沒加辣，於是她只能灑下僅剩的辣粉。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
更氣的是，原PO家裡的辣粉剛好沒了，只能在雞排上灑下微微的辣粉，這讓她徹底崩潰，也忍不住說「要是捨不得給客人加辣粉，可以直接不讓人選擇，這次連備註都沒用，那我是在備註心酸的嗎？無辣不歡的人應該懂我吧」。

貼文曝光後，網友們也紛紛認同，「真的，雞排沒吃到整塊紅色的就一整個不對味」、「沒吃到想吃的那一味真的生氣」、「喜歡吃辣的人，真的不辣，肯定吃不下去呢」、「我也都說大辣....每次吃起來都是小辣」、「我懂，大辣就是要看到紅通通的」、「我買的都有加辣，可是有些雞排店辣粉真的不辣」、「真的要自備辣椒粉，我都自備胡椒鹽」。（編輯：許智超）

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