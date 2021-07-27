外送單見「神祕序號」狂折860！熟客一看秒懂：我也遇過
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。昨（26）日一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享，收到一張顧客訂單，發現有860元折扣碼，不禁好奇原因為何，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 13:31:54
原PO表示，他送餐遇到一份訂單，客人點了兩份皮蛋瘦肉粥和麥克雞塊等餐點，結帳總金額890元，扣除滿150元折30元的優惠券，客人還使用一組優惠代碼，立刻抵掉860元，最後結帳金額僅需支付19元。
原PO不禁好奇詢問網友們「請問一下，有人知道為什麼客人能用折價券折這麼多嗎？照片右下角有一個折860元，這是什麼樣的折價券？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「昨天我也好奇地問了客人，他說是手機號碼續約，電信公司送1200的折價券，不限次數、金額，用完為止」、「還有一種是LINE point折抵」。
對此，有常客立刻解答「餐損賠償金」、「他在別家點860的餐有問題賠償的吧」、「我也有遇過，餐損有賠償」、「餐損，不然就是銀行出的優惠券，之前有用遇到一個說活動中5千熊貓折價券，分一次500用」、「就沒收到餐賠償金啊」、「餐點受損、沒拿到餐點，各式各樣的理由拿到賠償」。（編輯：賴詠璿）