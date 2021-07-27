10點出門買宵夜！鄰居「1理由」抱怨吵到睡覺 全場秒懂
正所謂「千金買房，萬金買鄰」，現代公寓大樓的社區住戶們，如何與鄰居好好相處有時成為最難解的課題。就有位網友透露，自己晚上10點出門買宵夜，結果被鄰居抱怨「吵到她睡覺」，讓原PO好無奈，認為10點並不算晚。不過鄰居抱怨的理由卻獲得許多其他網友共鳴，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 15:06:52
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己晚上10點出門買個宵夜填肚子，結果被大門正上方二樓住戶抱怨「吵到她睡覺」，讓原PO很無奈，直呼「才十點耶，這種鐵門開關就是很大聲！我也很無奈，也不是故意啊」。更質疑難道這裡住戶「十點後都要被禁足，不可以出門這樣嗎？」
不過原PO提到「鐵門開關聲很大」卻讓許多網友心有戚戚焉，紛紛留言回覆說「我都會按住開關進門，關門會到貼門關，盡量讓聲音到最小。別人怎樣我不管，但我不希望自己是那樣的人」、「若都是將門用輕推的壓入，就不會有被反應的大聲響了」、「我家也是白鐵門，可是我門在開關都會很小心也很小力，所以主要是看自己怎麼開關」、「關門可以小力一點，有些人關門像地震一樣。有需要那麼用力關門嗎」。
不過原PO也補充解釋，「那門按下去就『咔！』很大聲，跟關大力小力無關。希望部分鄉民不要再自以為是地檢討門兄了，他也很無奈，生來就這樣了」，更在留言處強調，「真的很無奈，這門開關就是很大聲，無法控制的，一堆人自以為是說教，我看了都笑了」。其實每個人遇到的狀況不同，有些老舊公寓大門確實無論怎麼仔細開關都難免發出較大聲音，鄰居之間也只能多多互相體諒。（編輯：倪浩軒）