蛋包飯口感太差！老饕放「2物」風味秒升級：香濃又美味
蛋包飯是一道由蛋皮包裹住白飯而形成的飯料理，不少老饕還會搭配許多醬汁，以此增添其風味，呈現出來的口感也相當豐富。對此，就有網友第一次嘗試料理蛋包飯，做出來的成果卻不太滿意，因此好奇詢問「請問有什麼能提升口感的方法嗎？」而引來老饕們分享2種靈魂配料。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 15:30:01
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示趁著假期第一次嘗試做蛋包飯，卻好奇詢問「中間的飯只用番茄醬炒過而已，請問前輩們有什麼能提升口感的方法嗎」。
問題一曝光，就引來許多網友討論，「我求學時期吃的路邊平價蛋包飯是用三色豆…」、「看自己的喜歡的都可以，主要的它的酸甜味要扒住，在讓它食材融合在一起就會不一樣的滋味」、「只要不會出水的食材都可以切小丁下去跟飯炒」、「旁邊淋上咖哩醬」、「蛋太老，蛋液加牛奶或太白粉水很嫩」。
其中老饕們紛紛推薦「洋蔥」和「各式肉類」，直言「炒飯加肉絲跟洋蔥」、「加洋蔥紅蘿蔔試看看」、「火腿丁先爆香再加洋蔥丁拌炒，加入白飯炒到粒粒分明後調味，起鍋前撒少許黑胡椒和蔥花」、「喜歡的炒飯料都可以加，我加過絞肉、洋蔥丁、蘿蔔丁」、「我的方法是，洋蔥爆香，下絞肉炒」、「洋蔥，雞肉或火腿，香腸（德式或台式）就可以增加風味了。」（編輯：陳雅雲）