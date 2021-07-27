勇奪金牌！網嗨翻「郭婞淳代言啥產品最好」？答案一面倒
我國「舉重女神」郭婞淳今（27）日在女子舉重59公斤級決賽登場，抓舉創下破奧運紀錄的103公斤、挺舉第1把舉起125公斤，最終以改寫奧運紀錄的133公斤坐收，總合236公斤摘金。嗨翻的網友立即大肆慶祝，有人就詢問大家「郭婞淳代言什麼產品你會滿單？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 17:08:50
郭婞淳在仁川亞運受傷，造成右大腿肌80％斷裂，一度考慮放棄，但如今已順利走出低潮，不僅勇奪台灣本屆奧運首金，且奪牌過程中先是抓舉破奧運紀錄的103公斤，接著挺舉以133公斤確定奪金後，還向世界紀錄的141公斤發起挑戰，雖然最後失敗，不過郭婞淳的表現真的讓世界看見台灣，網友紛紛驚呼「大魔王」、「強到沒對手了」、「來拼紀錄的」。
確定奪金後就有網友在PTT發文，詢問大家「郭婞淳代言什麼產品你會買單？」原PO認為是「讓台灣的金牌選手大量接廣告，賺取應有的收入的時候了！」接著列出數種可能找郭婞淳合作的產品，像是「3C、傢俱、銀行、食品」，甚至包括超商、飲料代言人等等，最後請教網友們，「郭婞淳代言什麼產品最適合？」
鄉民們紛紛在底下留言回覆說，「高蛋白」、「能量果凍飲料」、「健身工廠」、「書，剛好她也喜歡閱讀，來弘揚閱讀風氣吧」、「家電」。綜觀網友答案五花八門，但最多人異口同聲強調「我全都要」，認為郭婞淳無論代言什麼都要「買爆」，「都買啦讚啦」、「都買啦，用不到也買」、「買爆啦，哪一次不買了」、「能買的都買！包起來」、「全都買啊還要考慮」。（編輯：倪浩軒）