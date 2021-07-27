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餐飲業何時解封？侯友宜：一周後給答案

▲侯友宜強調，將努力的控制好疫情，並於一周後做好滾動式的檢討，一定會將餐廳內用列為最優先的考慮項目。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜強調，將努力的控制好疫情，並於一周後做好滾動式的檢討，一定會將餐廳內用列為最優先的考慮項目。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-27 17:59:26

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，國內新增本土16例的本土個案，其中新北市有4例；新北市長侯友宜表示，今日新增的4例，分別為三重、新莊區各2例，目前有2例的感染源待釐清。

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侯友宜指出，三重區的2例為婆婆陪先生去診所就醫，篩檢後為陽性，後又傳染給媳婦，這是1對婆媳的家戶傳染，目前還在疫調中，希望快速釐清婆婆的感染源；新莊1人的父母5月23日確診，居家隔離前未做PCR篩檢，7月26日要上班前做職場的採檢才發現確診，CT值32.49，研判感染源來自父母。

▲新北市公布確診者的公共足跡史。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公布確診者的公共足跡史。（圖／新北市政府提供）
侯友宜說，另有新莊1人士先生陪太太去產檢，進醫院時篩檢後確診，CT值38.6非常高，全家篩檢都是陰性沒有擴散，感染源有待釐清；整體匡列接觸者15人，已完成PCR共9人，有1人呈現陽性、8人陰性，其餘還在採檢或檢驗中，至於跨縣市通報台北市2例。

至於何時對餐飲業鬆綁或提供紓困的方案？侯友宜認為，餐飲業算是這波疫情的重災區且損失慘重，但如果脫下口罩飲食的話，就容易遭受傳染，因此要跟餐廳業者說抱歉，呼籲仍需共體時艱，餐飲業的損失不是區區3000元就能彌補，能夠階梯式的控制好疫情，才能早一點讓餐飲業解封、開放餐廳內用。

侯友宜強調，將努力的控制好疫情，並於一周後做好滾動式的檢討，一定會將餐廳內用列為最優先的考慮項目，但先決條件還是把疫情控制住，不要讓疫情再起；水域活動何時開放？侯友宜回應，水域活動要戴口罩有其困難度，會以戶外優先的原則下，只要把疫情控制得好，就會隨時來開放。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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