餐飲業何時解封？侯友宜：一周後給答案

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侯友宜說，另有新莊1人士先生陪太太去產檢，進醫院時篩檢後確診，CT值38.6非常高，全家篩檢都是陰性沒有擴散，感染源有待釐清；整體匡列接觸者15人，已完成PCR共9人，有1人呈現陽性、8人陰性，其餘還在採檢或檢驗中，至於跨縣市通報台北市2例。
至於何時對餐飲業鬆綁或提供紓困的方案？侯友宜認為，餐飲業算是這波疫情的重災區且損失慘重，但如果脫下口罩飲食的話，就容易遭受傳染，因此要跟餐廳業者說抱歉，呼籲仍需共體時艱，餐飲業的損失不是區區3000元就能彌補，能夠階梯式的控制好疫情，才能早一點讓餐飲業解封、開放餐廳內用。
侯友宜強調，將努力的控制好疫情，並於一周後做好滾動式的檢討，一定會將餐廳內用列為最優先的考慮項目，但先決條件還是把疫情控制住，不要讓疫情再起；水域活動何時開放？侯友宜回應，水域活動要戴口罩有其困難度，會以戶外優先的原則下，只要把疫情控制得好，就會隨時來開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。